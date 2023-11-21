Λίβανος: Τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο δημοσιογράφοι, σκοτώθηκαν σε επίθεση με ρουκέτα

Τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο δημοσιογράφοι, σκοτώθηκαν σε επίθεση με ρουκέτα στον Λίβανο, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στην πόλη Tir Harfa - περίπου ένα μίλι από τα σύνορα της χώρας με το Ισραήλ, πρόσθεσε.

"Israel" deliberately targeted #AlMayadeen's correspondent, Farah Omar, and cameraman Rabih Me'mari, killing them both after they had just ended their live broadcast from South #Lebanon. pic.twitter.com/EOvyiRkiM9 — Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) November 21, 2023

Νωρίτερα σήμερα, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δήλωσαν ότι έπληξαν «τρεις ένοπλους τρομοκρατικούς πυρήνες» κατά μήκος των λιβανικών συνόρων, έπειτα από επιθέσεις που δέχτηκαν με βλήματα όλμων σε μια από τις στρατιωτικές τους θέσεις.

Οι IDF χρησιμοποίησαν επίσης μαχητικά αεροσκάφη για να χτυπήσουν έναν αριθμό «τρομοκρατικών στόχων», αναφέρουν

Οι μάχες μεταξύ του Ισραήλ και της υποστηριζόμενης από το Ιράν λιβανικής ομάδας Χεζμπολάχ λαμβάνουν χώρα τακτικά πέρα από τα σύνορα, αλλά οι συγκρούσεις έχουν αυξηθεί μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.



Πηγή: skai.gr

