Δύο δημοσιογράφοι που εργάζονταν για λιβανέζικο τηλεοπτικό σταθμό και ένα τρίτο άτομο σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινό πλήγμα κοντά στο σύνορο με το Ισραήλ, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα του Λιβάνου και το δίκτυο Al Mayadeen.

Σύμφωνα με το Al Mayadeen, το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στην πόλη Τιρ Χάρφα, περίπου ένα μίλι από το ισραηλινό σύνορο και στοχοθέτησε σκοπίμως το τηλεοπτικό συνεργείο γιατί το δίκτυο είναι φιλοπαλαιστινιακό και υπέρ της ιρανικής περιφερειακής στρατιωτικής συμμαχίας.

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι κατηγόρησε και ο ίδιος το Ισραήλ αναφέροντας σε ανακοίνωσή του ότι το πλήγμα συνιστά ισραηλινή απόπειρα φίμωσης των μέσων ενημέρωσης.

Ο στρατός του Ισραήλ δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Το Al Mayadeen κατονόμασε τους δημοσιογράφους που σκοτώθηκαν και εργάζονταν για αυτό: πρόκειται για την Φαράχ Όμαρ, ανταποκριτή, και τον Ράμπι αλ Μεμάρι, εικονολήπτη.

Το τρίτο άτομο που σκοτώθηκε στην επίθεση ήταν ο Χουσέιν Ακίλ, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο όπου έκανε γυρίσματα το συνεργείο.

Περισσότεροι από 50 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί από τις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με την Επιτροπή Προστασίας των Δημοσιογράφων -- η πλειονότητα στη Γάζα.

Ένα δεύτερο χτύπημα του Ισραήλ σε ένα αυτοκίνητο περίπου επτά μίλια από τα σύνορα και κοντά στην πόλη Τύρος του νότιου Λιβάνου σκότωσε τέσσερις ανθρώπους όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι μάχες μεταξύ του Ισραήλ και της υποστηριζόμενης από το Ιράν λιβανικής ομάδας Χεζμπολάχ ξέσπασαν κατά μήκος των συνόρων μετά την επίθεση της συμμάχου της Χεζμπολάχ, της παλαιστινιακής Χαμάς, στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Η επίθεση της Χαμάς σκότωσε 1.200 Ισραηλινούς, σύμφωνα με ισραηλινούς απολογισμούς. Το Ισραήλ ως απάντηση βομβάρδισε και εισέβαλε στη Λωρίδα της Γάζας, σκοτώνοντας τουλάχιστον 13.300 ανθρώπους σύμφωνα με την κυβέρνηση της Χαμάς της περιοχής.

Η βία στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου έχει κλιμακωθεί, αυξάνοντας τους φόβους της Δύσης για διευρυνόμενο πόλεμο στη Μέση Ανατολή που θα μπορούσε να προσελκύσει τόσο τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το Ιράν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.