Το Ισραήλ έδωσε σήμερα εντολή να απομακρυνθούν όσοι βρίσκονταν σε περιοχές της πόλης Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, καθώς συνεχίζει τη χερσαία επίθεσή του, αναγκάζοντας τους απελπισμένους κατοίκους να μετακινηθούν παρόλο που βόμβες πέφτουν σε περιοχές που συνεχίζουν να χαρακτηρίζονται ασφαλείς.

Ο ισραηλινός στρατός ανήρτησε σήμερα το πρωί έναν χάρτη στην πλατφόρμα Χ με περίπου το ένα τέταρτο της πόλης της Χαν Γιούνις να έχει μαρκαριστεί με κίτρινο χρώμα ως έδαφος που πρέπει να εκκενωθεί άμεσα. Τρία βέλη δείχνουν προς τα νότια και τα δυτικά, προτρέποντας τον κόσμο να μετακινηθεί ακόμα πιο κοντά στη Μεσόγειο Θάλασσα και τα αιγυπτιακά σύνορα.

Πολλοί από αυτούς που προσπαθούν να απομακρυνθούν είχαν ήδη εκτοπιστεί από άλλες περιοχές και αρκετοί κοιμούνται σε αυτοσχέδια καταφύγια έχοντας τα ελάχιστα υπάρχοντά τους σε πλαστικές σακούλες.

Ο Αμπού Μοχάμεντ δήλωσε στο Reuters ότι τώρα είναι η τρίτη φορά που αναγκάζεται να μετακινηθεί από τότε που εγκατέλειψε το σπίτι του στη Λωρίδα της Γάζας στα βόρεια.

«Χθες βράδυ ισραηλινά τεθωρακισμένα βομβάρδισαν από τα ανατολικά, και τα βόρεια, καθώς και από (πολεμικά πλοία) στα δυτικά από την κατεύθυνση της θάλασσας, φωτιές γύρω μας, και το σπίτι έτρεμε και φωτιζόταν από την κόκκινη λάμψη των εκρήξεων, προκαλώντας πανικό και τρόμο στους μεγάλους και τα παιδιά», είπε. «Γιατί μας πέταξαν από τα σπίτια μας στην πόλη της Γάζας εάν σχεδίαζαν να μας σκοτώσουν εκεί;».

Σε ένα σπίτι στη Χαν Γιούνις που χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, φλόγες έγλειψαν τους τοίχους που είχαν καταρρεύσει και γκρίζος καπνός υψωνόταν από τα χαλάσματα. Το λούτρινο κουκλάκι ενός παιδιού ήταν καλυμμένο από σκόνη. Μικρά παιδιά έψαχναν μέσα στα χαλάσματα με γυμνά χέρια.

Παραδίπλα, η Νεσρίν Αμπντελμότι στεκόταν ανάμεσα στα κατεστραμμένα έπιπλα στο νοικιασμένο δωμάτιο όπου ζει με τη διαζευγμένη κόρη της και το δίχρονο μωρό της.

«Κοιμόμασταν στις 5 το πρωί όταν νιώσαμε τα πράγματα γύρω μας να καταρρέουν, όλα να πηγαίνουν πάνω κάτω», είπε η ίδια στο Reuters. «Είπαν (στον κόσμο) να μετακινηθούν από τα βόρεια στη Χαν Γιούνις, καθώς ο νότος είναι ασφαλέστερος. Και τώρα, βομβάρδισαν τη Χαν Γιούνις. Ούτε η Χαν Γιούνις δεν είναι τώρα ασφαλής, και ακόμα εάν μετακινηθούμε στη Ράφα, ούτε η Ράφα είναι ασφαλής. Πού θέλουν να πάμε;».

Έως και το 80% από τα 2,3 κατοίκους της Γάζας έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους λόγω των ισραηλινών βομβαρδισμών που έχουν ισοπεδώσει μεγάλο μέρος του παράκτιου θύλακα. Υγειονομικοί αξιωματούχοι στον θύλακα λένε ότι οι βομβαρδισμοί έχουν στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 15.500 ανθρώπους, με χιλιάδες άλλους να αγνοούνται παραμένοντας ενδεχομένως θαμμένοι στα χαλάσματα.

Το Ισραήλ ξεκίνησε την επιχείρησή του με στόχο την εξάλειψη των ισλαμιστών της Χαμάς που κυβερνούν τη Γάζα ως αντίποινα για την επίθεση από τους ενόπλους της παλαιστινιακής οργάνωσης στις 7 Οκτωβρίου, που σκότωσαν 1.200 ανθρώπους και άρπαξαν 240 ως ομήρους, σύμφωνα με τα στοιχεία των Ισραηλινών.

«Οι IDF (Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις) συνεχίζουν να επεκτείνουν τη χερσαία τους επιχείρηση κατά κέντρων της Χαμάς σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού υποστράτηγος Ντάνιελ Χαγκάρι σε δημοσιογράφους στο Τελ Αβίβ κατά τη διάρκεια της νύχτας. «Οι δυνάμεις έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο με τρομοκράτες και τους σκοτώνουν».

Παράλληλα, ο στρατός διένειμε οπτικό υλικό όπου φαίνονται στρατεύματα να περιπολούν με τεθωρακισμένα και πεζή, σε χωράφια και σε κατεστραμμένες αστικές περιοχές και να πυροβολούν, χωρίς να διευκρινίζεται πού βρίσκονται εντός της Γάζας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Εϊλόν Λεβί δήλωσε ότι ο στρατός χτύπησε πάνω από 400 στόχους κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου «συμπεριλαμβανομένων εκτεταμένων εναέριων επιθέσεων στην περιοχή της Χαν Γιούνις» και ότι σκότωσαν επίσης μαχητές της Χαμάς ενώ κατέστρεψαν τις υποδομές του στην Μπεΐτ Λαχίγια στα βόρεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

