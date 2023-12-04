Ο δράστης της επίθεσης με μαχαίρι, που στοίχισε τη ζωή σε έναν Γερμανοφιλιππινέζο τουρίστα το Σάββατο κοντά στον Πύργο του Άιφελ, «αποδέχεται πλήρως και αναλαμβάνει την ευθύνη για τις πράξεις του» και «όλα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι έδρασε μόνος», δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στην έρευνα.

Κατά τη διάρκεια της κράτησής του, που συνεχίζεται και σήμερα, ο 26χρονος Γαλλοϊρανός δικαιολόγησε την πράξη του ως «αντίδραση απέναντι στις διώξεις που υφίστανται οι μουσουλμάνοι σε όλο τον κόσμο», ενώ εμφανίστηκε «πολύ ψυχρός, κυνικός και αποστασιοποιημένος», πρόσθεσε αυτή η πηγή.

Ο δράστης, ο Αρμάν Ρατζαμπούρ-Μιγιαντοάμπ, ήταν ήδη γνωστός στις γαλλικές αρχές και είχε ιστορικό προβλημάτων ψυχικής υγείας. Συνελήφθη μετά την επίθεση.

Ο ισλαμιστής εξτρεμιστής είχε ορκιστεί πίστη στην οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, σύμφωνα με βίντεο που ανάρτησε στο διαδίκτυο πριν περάσει στη δράση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

