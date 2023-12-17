Τουλάχιστον 12 νεκροί σε ένοπλη επίθεση κατά τη διάρκεια γιορτής στο Μεξικό

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν νωρίς το πρωί της Κυριακής σε ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια γιορτής στην πόλη Σαλβατιέρα της Πολιτείας Γκουαναχουάτο, στο κεντρικό Μεξικό, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

"Έως τώρα, 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους", δήλωσε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, χωρίς να δώσει περισσότερα στοιχεία, η εισαγγελία του Γκουαναχουάτο, μιας από τις πιο βίαιες Πολιτείες του Μεξικού λόγω της παρουσίας εγκληματικών συμμοριών.

Σύμφωνα με τις αρχές, δεκάδες τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η σφαγή σημειώθηκε όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον των παρευρισκομένων σε μια "posada" -- παραδοσιακή μεξικάνικη γιορτή που πραγματοποιείται τις ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα -- στο μεγάλο ράντσο Σαν Χοσέ ντελ Κάρμεν, το οποίο συνήθως νοικιάζεται για γιορτές.

Τα θύματα είναι νέοι που συμμετείχαν στους εορτασμούς πριν από τα Χριστούγεννα, σύμφωνα με το ίδρυμα Tierra Negra, το οποίο προωθεί κοινωνικά έργα στην περιοχή αυτή.

Η Πολιτεία Γκουαναχουάτο, που είναι η έδρα σημαντικού αριθμού εργοστασίων αυτοκινητοβιομηχανίας και αεροναυπηγικής, έχει γίνει τα τελευταία χρόνια μια από τις πιο βίαιες Πολιτείες της χώρας, εν μέσω συγκρούσεων μεταξύ ισχυρών συμμοριών διακίνησης ναρκωτικών και κλοπής καυσίμων, μεταξύ άλλων εγκλημάτων.

Παρόμοιες επιθέσεις έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στην Πολιτεία Γκουαναχουάτο, η οποία έχει τον μεγαλύτερο αριθμό ανθρωποκτονιών από την αρχή του έτους, 3.029 θανάτους, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Από τον Δεκέμβριο του 2006, όταν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ξεκίνησε μια αμφιλεγόμενη στρατιωτική επίθεση κατά της διακίνησης ναρκωτικών, περισσότεροι από 420.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη χώρα, οι περισσότεροι θύματα εγκληματικών ενεργειών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.