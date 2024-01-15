Δεξαμενόπλοια μεταφοράς LNG διέκοψαν τον πλου τους μετά τα αμερικανικά και βρετανικά πλήγματα κατά των Χούθι

Τουλάχιστον τέσσερα δεξαμενόπλοια μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) διέκοψαν τον πλου τους το σαββατοκύριακο εν μέσω περαιτέρω κλιμάκωσης στην περιοχή αφού αμερικανικές και βρετανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν δεκάδες αεροπορικά πλήγματα εναντίον δυνάμεων των Χούθι.

Τα Al Ghariya, Al Huwaila και Al Nuaman είχαν φορτώσει στο Ρας Λαφάν του Κατάρ και επρόκειτο να κατευθυνθούν προς τη διώρυγα του Σουέζ, όμως σταμάτησαν χθες, Κυριακή, στα ανοικτά των ακτών του Ομάν, σύμφωνα με την LSEG, υπηρεσία που παρακολουθεί την κίνηση των πλοίων. Το Al Rekayyat είχε διακόψει τον πλου του στην Ερυθρά Θάλασσα την προηγουμένη, 13 Ιανουαρίου.

«Είναι ένα διάλειμμα για να πάρουμε συμβουλές ασφαλείας, αν ο διάπλους της Ερυθράς Θάλασσας παραμένει μη ασφαλής, θα πάμε μέσω του Ακρωτηρίου», δήλωσε πηγή με άμεση γνώση του θέματος, αναφερόμενη στο Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας.

«Δεν σταματά η παραγωγή», τόνισε η πηγή.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαίωση της πληροφορίας ούτε σχόλιο από το Γραφείο Διεθνών Μέσων Ενημέρωσης της κυβέρνησης του Κατάρ ή από την QatarEnergy.

