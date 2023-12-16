Ο Ιταλός φιλόσοφος και πολιτικολόγος Τόνι Νέγκρι πέθανε την περασμένη νύχτα στο Παρίσι, σε ηλικία ενενήντα ετών. Ο Νέγκρι ήταν θεωρητικός του μαρξισμού και η όλη πορεία του ξεκίνησε στην δεκαετία του εξήντα από τον χώρο του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Διαφώνησε σύντομα, όμως, και μετακινήθηκε προς σαφώς πιο αριστερές θέσεις. Πάντα στην δεκαετία του εξήντα ήταν από τους ιδρυτές του εκδοτικού οίκου Μαρσίλιο και του μηνιαίου περιοδικού «Κόκκινα Τετράδια», Quaderni Rossi. Στην συνέχεια δημοσιεύει αναλύσεις στο περιοδικό Classe Operaia, «Εργατική Τάξη» και εντάσσεται στην οργάνωση «Εργατική Εξουσία», Potere Operaio, στον χώρο της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. Κύρια θέματα της ανάλυσής του, μεταξύ των άλλων, είναι η κοινωνική κατάσταση και τα προβλήματα στις χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού, οι σχέσεις της Δύσης με τον «τρίτο κόσμο», οι αλλαγές που είχαν επέλθει στις βιομηχανίες και στην ίδια την «ταυτότητα» των εργατών.

Το 1973 o Νέγκρι ίδρυσε την οργάνωση Autonomia Operaia, «Εργατική Αυτονομία» - πάντα της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς - της οποίας θα παραμείνει κύριο σημείο αναφοράς μέχρι την διάλυσή της, το 1979. Το 1983 ο Νέγκρι εκλέγεται βουλευτής του Ριζοσπαστικού Κόμματος, αλλά την ίδια χρονιά εγκαταλείπει την Ιταλία και μεταβαίνει στην Γαλλία, διότι ενέχεται σε δικαστική υπόθεση για «ηθική και πολιτική υποστήριξη της τρομοκρατίας» και των ίδιων των Ερυθρών Ταξιαρχιών, με κατηγορίες για άσκηση βίας, επιθέσεις κατά οργάνων της τάξης και απαγωγές.

Ο καθηγητής φιλοσοφίας του πανεπιστημίου της Πάδοβας, καταδικάσθηκε, τελικά, σε δώδεκα χρόνια φυλάκισης για ηθική αυτουργία σε ληστεία κατά την οποία δολοφονήθηκε ένας καραμπινιέρος και για σύσταση οργάνωσης με στόχο την ανατροπή της έννομης τάξης. Στην φυλακή, πήρε σαφείς αποστάσεις από την ένοπλη βία, τονίζοντας ότι η βίαιες πράξεις δεν έχουν καμία σχέση με την ιδεολογική διάσταση και ανάλυση. Συνολικά, ο Νέγκρι εξέτισε δέκα χρόνια φυλάκισης, τα τελευταία τέσσερα εκ των οποίων, σε καθεστώς ημιελευθερίας.

Πρόκειται για πρόσωπο που προκάλεσε μεγάλες αντιπαραθέσεις, στην ιταλική πολιτική και κοινωνική ζωή. «Ηταν ένας κακός δάσκαλος, αν και η δικαστική του περιπέτεια πρέπει να αξιολογηθεί ως μια ιδιαίτερα πολύπλοκη υπόθεση», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός πολιτισμού Τζενάρο Σαντζουλιάνο, του κόμματος Αδέλφια της Ιταλίας, της Ιταλίδα πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι.

Ο Τόνι Νέγκρι, κατά την παραμονή του στο Παρίσι, μεταξύ των άλλων δίδαξε στην Σορβόννη και στο Διεθνές Κολλέγιο Φιλοσοφικών Σπουδών. Ο Ιταλός πρώην υπουργός εσωτερικών και πρώην πρόεδρος της δημοκρατίας Φραντσέσκο Κοσίγκα, είχε χαρακτηρίσει «αδικία» την σύλληψη του Νέγκρι και είχε υπογραμμίσει ότι «πλήρωσε δυσανάλογο κόστος, σε σχέση με τις πραγματικές του ευθύνες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

