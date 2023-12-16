Η αιγυπτιακή αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε ένα ύποπτο μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) που πετούσε ανοιχτά της ακτής στην Ερυθρά Θάλασσα κοντά στην πόλη-θέρετρο Νταχάμπ, στην ανατολική αιγυπτιακή ακτή του Σινά, δήλωσαν δύο πηγές ασφαλείας.

Οι πηγές ασφαλείας δήλωσαν πως η προέλευση του drone είναι άγνωστη.

Αυτόπτες μάρτυρες στην Νταχάμπ είπαν πως είδαν ένα αντικείμενο να πέφτει στο νερό. Είπαν πως είδαν άλλο ένα ιπτάμενο αντικείμενο να πέφτει στα βουνά εκεί κοντά.

Στα τέλη Οκτωβρίου, drones προκάλεσαν εκρήξεις που συντάραξαν άλλες δύο πόλεις της Ερυθράς Θάλασσας. Σύμφωνα με το Ισραήλ, τα έστειλαν οι Χούθι, το υποστηριζόμενο από το Ιράν κίνημα της Υεμένης, με σκοπό να πλήξουν το έδαφός του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.