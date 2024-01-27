Το Βερολίνο αναστέλλει τη χρηματοδότηση προς την υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες

Η Γερμανία ανακοίνωσε το Σάββατο το βράδυ την αναστολή της χρηματοδότησής της προς την υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (Unrwa) μέχρι να ξεκαθαρίσει το θέμα της πιθανής εμπλοκής ορισμένων εργαζομένων της στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

"Μέχρι να ξεκαθαρίσει αυτό, η Γερμανία, σε συμφωνία με τις άλλες δωρήτριες χώρες, δεν θα δώσει προσωρινά την έγκρισή της για νέους πόρους για Unrwa στη Γάζα", ανακοίνωσαν τα υπουργεία Εξωτερικών και Ανάπτυξης της Γερμανίας, διευκρινίζοντας ότι "επί του παρόντος, ούτως ή άλλως, δεν υπάρχει καμιά εκκρεμής δέσμευση".

Στο μεταξύ, ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) Φιλίπ Λαζαρινί χαρακτήρισε "εξοργιστική" την αναστολή της χρηματοδότησής της που αποφάσισαν πολλές δωρήτριες χώρες, μετά την αντιπαράθεση για τον πιθανό ρόλο ορισμένων υπαλλήλων της υπηρεσίας αυτής στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

"Είναι εξοργιστικό να βλέπουμε την αναστολή της χρηματοδότησης ως απάντηση σε καταγγελίες εναντίον μιας μικρής ομάδας εργαζομένων", δεδομένων των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί και του ρόλου της υπηρεσίας από την οποία "εξαρτώνται δύο εκατομμύρια άνθρωποι για να επιβιώσουν απλώς", δήλωσε ο Φιλίπ Λαζαρινί, σύμφωνα με δελτίο Τύπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.