Ένας συνοριοφύλακας σκοτώθηκε, και τουλάχιστον δέκα άμαχοι τραυματίστηκαν, από την επίθεση που εξαπέλυσαν νωρίτερα ομάδες φιλοουκρανών Ρώσων μαχητών στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ, μία από τις δύο ρωσικές περιφέρειες όπου εκτυλίχθηκαν σήμερα ανάλογα επεισόδια.

«Δέκα άμαχοι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων έξι νοσηλεύονται… Ένας συνοριοφύλακας σκοτώθηκε», ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Βιτσισλάβ Γλαντκόφ μέσω ανάρτησής του στο Telegram.

В Курской и Белгородской областях идут бои, замечены танки



Очевидцы сообщают о боестолкновениях в белгородском поселке Горьковский и поселке Теткино Курской области. На опубликованных в сети кадрах слышно стрельбу и видно танк с флагом воюющего на стороне Украины Легиона… pic.twitter.com/QHTk0YiQQZ — Activatica (@Activatica) March 12, 2024

Ομάδα ενόπλων – που φέρεται να αποτελείται από ρώσους αντιφρονούντες, οι οποίοι μάχονται στο πλευρό των ουκρανικών δυνάμεων – εξαπέλυσε επίσης διασυνοριακή επιδρομή στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ.

Στο παρελθόν, Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν χαρακτηρίσει τις ομάδες αυτές μαριονέτες του ουκρανικού στρατού και της αμερικανικής CIA, οι οποίες προσπαθούν να προκαλέσουν χάος στη Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

