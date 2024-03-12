Λογαριασμός
Ρωσία: Ένας νεκρός και δέκα τραυματίες από την επίθεση φιλοουκρανών μαχητών στο Μπέλγκοροντ - Δείτε βίντεο

«Δέκα άμαχοι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων έξι νοσηλεύονται… Ένας συνοριοφύλακας σκοτώθηκε», ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Βιτσισλάβ Γλαντκόφ

Μπέλγκοροντ

Ένας συνοριοφύλακας σκοτώθηκε, και τουλάχιστον δέκα άμαχοι τραυματίστηκαν, από την επίθεση που εξαπέλυσαν νωρίτερα ομάδες φιλοουκρανών Ρώσων μαχητών στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ, μία από τις δύο ρωσικές περιφέρειες όπου εκτυλίχθηκαν σήμερα ανάλογα επεισόδια.

«Δέκα άμαχοι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων έξι νοσηλεύονται… Ένας συνοριοφύλακας σκοτώθηκε», ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Βιτσισλάβ Γλαντκόφ μέσω ανάρτησής του στο Telegram.

Ομάδα ενόπλων – που φέρεται να αποτελείται από ρώσους αντιφρονούντες, οι οποίοι μάχονται στο πλευρό των ουκρανικών δυνάμεων – εξαπέλυσε επίσης διασυνοριακή επιδρομή στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ.

Στο παρελθόν, Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν χαρακτηρίσει τις ομάδες αυτές μαριονέτες του ουκρανικού στρατού και της αμερικανικής CIA, οι οποίες προσπαθούν να προκαλέσουν χάος στη Ρωσία.

