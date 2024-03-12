Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο της Σερβίας άνοιξε τέσσερα τραπεζικά υποκαταστήματα, στα συνοριακά σημεία διέλευσης Jarinje, Bernjak, Konculj και Merdare, όπου, όπως αναφέρει, οι Σέρβοι του Κοσόβου μπορούν να κάνουν ανάληψη πληρωμών από τη σερβική κυβέρνηση, όπως μισθοί και συντάξεις, σε δηνάρια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας, κάθε κατάστημα είναι εξοπλισμένο με ΑΤΜ του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, όπου θα είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή η ανάληψη χρημάτων από λογαριασμούς σε δηνάρια.

«Για την υποστήριξη των πολιτών, η τράπεζα έστειλε δύο κινητά υποκαταστήματα που θα είναι διαθέσιμα στα εν λόγω σημεία ανάλογα με τις ανάγκες των πολιτών», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Προστίθεται ότι «αυτή η τεχνική λύση είναι προσωρινή μέχρι να καθιερωθεί η κανονική λειτουργία των συναλλαγών πληρωμών στις σερβικές περιοχές του Κοσόβου».

Την 1η Φεβρουαρίου, η Κεντρική Τράπεζα του Κοσόβου, μια οντότητα ανεξάρτητη από την κυβέρνηση, εφάρμοσε κανονισμό που ορίζει ότι το ευρώ είναι το μοναδικό νόμισμα για τις συναλλαγές πληρωμών στη χώρα. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι το ευρώ είναι το επίσημο νόμισμα της χώρας από το 2002 και από το Σύνταγμα του 2008 που ορίζει ότι υπάρχει μόνο ένα νόμιμο νόμισμα.

Παρόλα αυτά, πολλοί Σέρβοι του Κοσόβου, οι οποίοι αρνούνται να αποδεχθούν την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσόβου το 2008, συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το δηνάριο, αποφεύγοντας το ευρώ.

Άλλα νομίσματα, συμπεριλαμβανομένων των δολαρίων, των λιρών, του λεκ και του δηναρίου, θα εξακολουθήσουν να επιτρέπονται σε ανταλλακτήρια, ειδικούς λογαριασμούς συναλλάγματος και σε ανεπίσημες συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών.

Ωστόσο, όλες οι επίσημες πληρωμές πρέπει να γίνονται σε δηνάρια, γεγονός που εμποδίζει την εισαγωγή μεγάλων ποσών μετρητών στο Κόσοβο από τα σύνορα και ακολούθως προκαλεί ανησυχίες σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα και την ιχνηλασιμότητα των κεφαλαίων.

Τον τελευταίο μήνα, η αστυνομία του Κοσόβου απαγόρευσε την είσοδο φυσικών δηναρίων από τη Σερβία σε αρκετές περιπτώσεις, υποστηρίζοντας ότι αυτό απαγορεύεται από τους κανόνες της Κεντρικής Τράπεζας.

Εν τω μεταξύ, σε μια προσπάθεια να επιτρέψει στους Σέρβους του Κοσόβου να προσαρμοστούν, η κυβέρνηση του Κοσόβου επέβαλε μια τρίμηνη μεταβατική περίοδο για να τεθούν σε ισχύ οι κανόνες.

Ο πρωθυπουργός του Κοσόβου Albin Kurti διευκρίνισε ότι το δηνάριο δεν απαγορεύεται, παρά τους ισχυρισμούς της Σερβίας και πολλές ανακρίβειες των μέσων ενημέρωσης, και ενθάρρυνε τους Σέρβους να ενταχθούν στο τραπεζικό σύστημα της χώρας.

Είπε μάλιστα ότι η κεντρική τράπεζα έχει προσφέρει στη Λαϊκή Τράπεζα της Σερβίας διευκολύνσεις για τη μετατροπή δηναρίων σε ευρώ και έχει εξασφαλίσει δωρεάν τραπεζικούς λογαριασμούς σε ευρώ για κάθε Σέρβο του Κοσόβου. Τα δηνάρια μπορούν να καταβάλλονται σε αυτούς τους λογαριασμούς και στη συνέχεια να αποσύρονται σε ευρώ, το επίσημο νόμιμο χρήμα, δήλωσε η κυβέρνηση.

«Η βοήθεια προς τη σερβική κοινότητα, η οποία αποστέλλεται από την κυβέρνηση του Βελιγραδίου, λαμβάνεται σε ευρώ και καταχωρείται μέσω του τραπεζικού λογαριασμού μπορεί να ληφθεί για λόγους διαφάνειας και διαπίστωσης της νομιμότητας. Με αυτόν τον τρόπο, το ποσό των χρημάτων που αποστέλλονται από το Βελιγράδι θα αντιστοιχεί ακριβώς με τα χρήματα που λαμβάνετε στο Κόσοβο» δήλωσε στα μέσα Φεβρουαρίου.

Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών τον Φεβρουάριο, ο Kurti απάντησε επίσης στους ισχυρισμούς του Σέρβου προέδρου Aleksander Vucic ότι η «απαγόρευση» ήταν μια προσπάθεια εθνοκάθαρσης.

«Ο κανονισμός της κεντρικής τράπεζας δεν απαγορεύει στη Σερβία να παρέχει οικονομική στήριξη. Οποιοσδήποτε ισχυρισμός περί του αντιθέτου είναι ψευδής προπαγάνδα που αποσκοπεί στην υποκίνηση εθνοτικών εντάσεων».

Ο πρωθυπουργός συνέχισε ότι η απόφαση για τη ρύθμιση του τρόπου εισόδου ξένου συναλλάγματος στη χώρα ευθυγραμμίζεται με την εθνική νομοθεσία και τις βέλτιστες διεθνείς και ευρωπαϊκές πρακτικές για την πρόληψη του οικονομικού εγκλήματος. Είπε ότι θα σταματήσει τα παράνομα κεφάλαια να μεταφέρονται φυσικά μέσω των συνόρων του Κοσόβουκαι να χρησιμοποιούνται από εγκληματικές δομές.

«Η υστερία του Βελιγραδίου σχετικά με τη ρύθμιση της κεντρικής τράπεζας προέρχεται από την επικείμενη διακοπή της παράνομης διοχέτευσης μετρητών, στο Κόσοβο και όχι από τις ανησυχίες για την ευημερία των Σέρβων πολιτών», πρόσθεσε.

Η απόφαση της κεντρικής τράπεζας του Κοσόβου έχει προκαλέσει την οργή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ, οι οποίες ζήτησαν την αναστολή της, καθώς φοβούνται ότι θα επιδεινώσει τις ήδη εύθραυστες εθνοτικές εντάσεις.

Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ για τα Δυτικά Βαλκάνια, Gabriel Escobar, θα βρίσκεται αυτή την εβδομάδα στην Πρίστινα για να συζητήσει τον εν εξελίξει διάλογο με τη Σερβία και το θέμα του δηναρίου.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε: «Η επίσκεψή του θα επαναλάβει τη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών προς τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, οι οποίες στοχεύουν στην ευρωατλαντική ολοκλήρωση και τη βαθύτερη περιφερειακή συνεργασία».

Τον περασμένο μήνα, ο Escobar δήλωσε ότι η κυβέρνηση του Κοσόβου δεν αντιμετωπίζει τις ΗΠΑ ως εταίρο, επειδή δεν άκουσε το αμερικανικό αίτημα για το θέμα του σερβικού δηναρίου.

«Ανησυχούμε πολύ γιατί η κυβέρνηση του Κοσόβου δεν μας αντιμετωπίζει ως εταίρο, δεν συνεργάζεται μαζί μας για την περιφερειακή σταθερότητα και υπονομεύει τον διάλογο, μια διαδικασία στην οποία οι ΗΠΑ είναι πλήρως δεσμευμένες», δήλωσε ο Escobar.

