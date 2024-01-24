Δύο ουκρανικούς πυραύλους ισχυρίζεται πως εντόπισαν τα ραντάρ του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας, όταν το μεταγωγικό αεροσκάφος Il-76 συνετρίβη νωρίτερα σήμερα στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ με 74 επιβαίνοντες. Οι Αρχές δήλωσαν ότι σκοτώθηκαν και τα 74 άτομα στο αεροσκάφος, εκ των οποίων τα 65 σύμφωνα με τη Μόσχα ήταν Ουκρανοί αιχμάλωτοι πολέμου που επρόκειτο να ανταλλάσσονταν με Ρώσους αιχμαλώτους.

«Το αεροπλάνο καταστράφηκε από τις ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις από την περιοχή Liptsy, στην περιοχή Kharkiv, χρησιμοποιώντας ένα αντιαεροπορικό πυραυλικό σύστημα», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας. «Ο εξοπλισμός ραντάρ των Ρωσικών Αεροδιαστημικών Δυνάμεων παρατήρησε την εκτόξευση δύο ουκρανικών πυραύλων» πρόσθεσε.

Παράλληλα, κατηγορεί την Ουκρανία για «παραμέληση της ζωής των πολιτών της» και λέει ότι η ανταλλαγή συμφωνήθηκε για το απόγευμα στο σημείο ελέγχου Kolotilovka στα ρωσο-ουκρανικά σύνορα. Η ουκρανική ηγεσία γνώριζε ότι το ουκρανικό στρατιωτικό προσωπικό θα μεταφερόταν με στρατιωτικά μεταφορικά αεροσκάφη, προσθέτουν οι Ρώσοι.

Νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας ανέφερε: «Περίπου στις 11:00 ώρα Μόσχας (10:00 ώρα Ελλάδας) ένα αεροσκάφος Il-76 συνετρίβη στην περιφέρεια του Μπέλγκοροντ (…) Σε αυτό επέβαιναν 65 αιχμάλωτοι στρατιώτες του ουκρανικού στρατού που μεταφέρονταν στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ ενόψει ανταλλαγής (αιχμαλώτων), έξι μέλη του πληρώματος και τρεις συνοδοί», είχε ανακοινώσει λίγο νωρίτερα το υπουργείο.

Οι ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις διαψεύδουν, ωστόσο, την πληροφορία ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν Ουκρανοί αιχμάλωτοι και υποστηρίζουν ότι το αεροσκάφος μετέφερε πυραύλους αεράμυνας S-300.

«Επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας έχει αναχωρήσει για το σημείο όπου έπεσε το αεροπλάνο προκειμένου να εξακριβώσει τα αίτια της καταστροφής», είχε προσθέσει.

Ήδη ο πρόεδρος της ρωσικής Δούμας Βιάτσεσλαβ Βολόντιν κατηγόρησε το Κίεβο ότι κατέρριψε το αεροσκάφος χρησιμοποιώντας αμερικανικούς και γερμανικούς πυραύλους, χωρίς να προσφέρει στοιχεία για τον ισχυρισμό αυτό.

Αντίστοιχη άποψη εξέφρασε και ο Ρώσος βουλευτής και απόστρατος στρατηγός Αντρέι Καρταπόλοφ, επισημαίνοντας ότι το αεροσκάφος επλήγη από τρεις πυραύλους.

«Οι Ουκρανοί ηγέτες γνώριζαν πολύ καλά για την επικείμενη ανταλλαγή και είχαν ενημερωθεί για τον τρόπο που θα παραδίδονταν οι αιχμάλωτοι», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.