Την ποινή των ισοβίων χωρίς δικαίωμα έφεσης επέβαλε σήμερα η αμερικανική δικαιοσύνη στην 44χρονη Shanda Vander Ark από το Μίσιγκαν, η οποία βασάνιζε για μήνες τον 15χρονο αυτιστικό γιο της, Timothy τον οποίο άφησε τελικά να πεθάνει από την πείνα.

Το άτυχο αγόρι είχε βρεθεί νεκρό τον Ιούλιο του 2022 μέσα σε μια ντουλάπα στην οποία τον είχε αναγκάσει να κοιμάται η μητέρα του, τυλιγμένο με έναν μουσαμά.

Η νεκροψία έδειξε ότι ο 15χρονος - που ζύγιζε μόλις 31 κιλά- πέθανε από ασιτία και υποθερμία.

Κατά την διάρκεια της ανακοίνωσης της ποινής, ο δικαστής Kacel εμφάνισε μια φωτογραφία του χαμογελαστού αγοριού πάνω στο έδρανο, λέγοντας: «Διαλέγω να μην θυμάμαι τον γιο σας νεκρό, σαν θύμα του Ολοκαυτώματος. Θέλω όλοι να θυμούνται τον Τίμθι, γεμάτο χαρά και υγεία

Judge Kacel displays a picture of victim #TimothyFerguson during #ShandaVanderArk's sentencing saying "I'm choosing not to remember your son dead looking like a Holocaust victim."



The judge says he wants everyone to remember Timothy by this photo, "happy" and "full of life,"… pic.twitter.com/DzUIOoVraL — Court TV (@CourtTV) January 23, 2024

Η Vander Ark καταδικάστηκε επίσης σε επιπλέον 50 έως 100 χρόνια φυλάκισης για κακοποίηση ανηλίκου πρώτου βαθμού.

#ShandaVanderArk #TorturedSonMurderTrial



sentenced: LIFE WITHOUT PAROLE & 50-100 years for child abuse charge‼️



Hon Matthew R Karcel said: “i read through every single text message & i tried to understand what the heck was going through your mind”. #RIPTimothyFerguson 🙏🏼❤️ pic.twitter.com/vXmwVwPGAq — ADRIIENNE F. (@itsadriienne) January 23, 2024

Η υπόθεση είχε σοκάρει τις ΗΠΑ και η καταδίκη της 44χρονης να περάσει την υπόλοιπη ζωή της στη φυλακή έπαιξε με πηχυαίους τίτλους στα αμερικανικά μέσα.

Η ίδια στην τελευταία απολογία της στο δικαστήριο είχε πεί ότι είχε κάνει ένα ζεστό μπάνιο στον 15χρονο Timothy, λίγο πριν βρεθεί νεκρός.

«Έτσι έμοιαζε όταν τον βάλατε στην μπανιέρα;» την ρώτησε ο εισαγγελέας Matt Roberts δείχνοντάς της αρκετές φωτογραφίες από το μελανιασμένο και αποστεωμένο σώμα του Timothy. Τότε η Vander Ark έσκυψε πίσω από το εδώλιο και έκανε εμετό.

