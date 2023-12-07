Για καταστροφή το επόμενο διάστημα φέρεται να προειδοποιεί το Ρολόι της Αποκάλυψης (Doomsday Clock) όπως γράφει η «Mirror», αφότου το 2023 σημαδεύτηκε από πολέμους, φυσικές καταστροφές, πολιτικές διαμάχες και πολλά άλλα.

Doomsday clock warns world of catastrophe in 2024https://t.co/ubz5Ibwm7w pic.twitter.com/a5O1du6eXf December 6, 2023

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η συμβολική συσκευή δημιουργήθηκε εν μέρει από επιστήμονες και μηχανικούς που βοήθησαν στο περίφημο έργο του Μανχάταν το 1947. Αφού κατασκεύασαν τις πρώτες πυρηνικές βόμβες των ΗΠΑ, ξεκίνησαν την πρωτοβουλία να παρακολουθούν πόσο πλησίαζε ο κόσμος στο τέλος του κόσμου (Doomsday).

Όπως αναφέρει η «Mirror» οι δείκτες του ρολογιού χτυπούν όλο και πιο κοντά στα μεσάνυχτα, με τα μεσάνυχτα να αντιπροσωπεύουν το σημείο στο οποίο η Γη γίνεται ακατοίκητη. Ενημερώνεται ετησίως από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό που εδρεύει στο Σικάγο, το Bulletin of Atomic Scientists και το ρολόι παρακολουθεί τις αποκαλυπτικές απειλές που προκύπτουν από γεωπολιτικές εντάσεις, την κλιματική κρίση και όπλα μαζικής καταστροφής.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, πέρυσι, γεγονότα όπως η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία μπορεί να συνέβαλαν στην πρόοδο του ρολογιού - αλλά τα τελευταία χρόνια αντικατοπτρίζει επίσης την απειλή της κλιματικής αλλαγής παγκοσμίως.

Η Rachel Bronson, η διευθύνουσα σύμβουλος του Bulletin, δήλωσε: "Όταν το ρολόι δείξει μεσάνυχτα, αυτό σημαίνει ότι υπήρξε κάποιο είδος πυρηνικής ανταλλαγής ή καταστροφικής κλιματικής αλλαγής που εξαφάνισε την ανθρωπότητα. Ποτέ δεν θέλουμε πραγματικά να φτάσουμε εκεί».

Το ρολόι βρίσκεται τώρα στα 90 δευτερόλεπτα έως τα μεσάνυχτα – το πιο κοντινό από το 1947, όπως αναφέρει η «Mirror».

Το Συμβούλιο Επιστήμης και Ασφάλειας του Bulletin προειδοποίησε ότι ο κόσμος έχει εισέλθει σε «μια εποχή άνευ προηγουμένου κινδύνου», συμβάλλοντας σημαντικά -αλλά όχι αποκλειστικά- στην «υπερβολικά» επικίνδυνη πυρηνική κατάσταση που διαδραματίζεται στη στρατιωτική εκστρατεία της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Όταν το ρολόι τέθηκε για πρώτη φορά σε κίνηση το 1947, η αρχική του θέση ήταν επτά λεπτά πριν τα μεσάνυχτα. Το 1953, κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, καθώς τόσο οι ΗΠΑ όσο και η ΕΣΣΔ δοκίμαζαν τους πυρηνικούς πυραύλους τους, οι δείκτες των ρολογιών ανέβηκαν σε μόλις δύο λεπτά πριν τα μεσάνυχτα. Ωστόσο, οι δείκτες ταλαντεύτηκαν για αρκετή ώρα εν μέσω της επιδείνωσης των σχέσεων των δύο δυνάμεων.

Το ρολόι ήταν πιο απομακρυσμένο από την Ημέρα της Κρίσης το 1991 καθώς ο Ψυχρός Πόλεμος τελείωσε επίσημα και τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και η Ρωσία υπέγραψαν τη Συνθήκη για τη μείωση των στρατηγικών όπλων και οι δείκτες «έδειξαν» 17 λεπτά έως τα μεσάνυχτα.

