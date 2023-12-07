Tο Βέλγιο θα απαγορεύσει την είσοδο σε Ισραηλινούς εποίκους από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη που εμπλέκονται σε βίαια επεισόδια κατά των Παλαιστινίων, δήλωσε την Πέμπτη η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Πέτρα Ντε Σάτερ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε την αύξηση των βίαιων επιθέσεων από εποίκους εναντίον Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, ενώ ήδη οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα επιβάλλουν απαγόρευση βίζας σε άτομα που εμπλέκονται σε τέτοιου είδους περιστατικά.

«Θα απαγορευθεί στους βίαιους εποίκους η είσοδος στο Βέλγιο και θα προτείνω στο Βέλγιο να υποστηρίξει μια ταξιδιωτική απαγόρευση σε ολόκληρη την ΕΕ», δήλωσε η Ντε Σάτερ στο X.



The West Bank occupation violates international law.



Violent settlers will be denied entry into Belgium and I will be proposing that Belgium advocates for an EU-wide travel ban.



No free pass for violence, racism and hate. https://t.co/AEcmEU34dE — Petra De Sutter (@pdsutter) December 7, 2023

Το βράδυ της Τετάρτης, ο πρωθυπουργός του Βελγίου Αλεξάντερ Ντε Κρο είχε επίσης δηλώσει ότι το Βέλγιο θα συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για την επιβολή κυρώσεων κατά ατόμων που βλάπτουν την ειρήνη στη Δυτική Όχθη.

Από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή το 1967, το Ισραήλ έχει καταλάβει τη Δυτική Όχθη, την οποία οι Παλαιστίνιοι θέλουν ως τον πυρήνα ενός ανεξάρτητου κράτους. Έχει χτίσει εκεί εβραϊκούς οικισμούς που οι περισσότερες χώρες θεωρούν παράνομους. Το Ισραήλ το αμφισβητεί αυτό και επικαλείται ιστορικούς και βιβλικούς δεσμούς με τη γη.



