Χθες Τετάρτη, η Μάριαμ Μοσίρι, μία από τις βασικές παρουσιάστριες του BBC News, μετά το τέλος του σήματος για την έναρξη της εκπομπής, εμφανίστηκε στον αέρα της εκπομπής με σηκωμένο το μεσαίο δάχτυλο και φυσικά έγινε viral.

Μετά τον σάλο, η Μοσίρι σήμερα το πρωί έδωσε εξηγήσεις για την άτυχη στιγμή, κάνοντας λόγο για ένα «χαζό αστείο» που προοριζόταν για φίλους και συνεργάτες της, αλλά όχι για να μεταδοθεί σε ζωντανή σύνδεση.

🚫 A BBC presenter has apologised for a rude gesture she which went to air.



Maryam Moshiri says the gesture was a 'private joke' between her and her studio colleagues and not meant to be aired 👇 https://t.co/ca5RdaeiPL pic.twitter.com/rLTe0WU1PQ — Sky News (@SkyNews) December 7, 2023

Με ανάρτηση της στο Χ, διευκρίνισε ότι αστειευόταν με τη δημοσιογραφική της ομάδα και συναδέλφους της, προσποιούμενη ότι μετρούσε αντίστροφα χρησιμοποιώντας τα δάχτυλά της.

Hey everyone , yesterday just before the top of the hour I was joking around a bit with the team in the gallery.



I was pretending to count down as the director was counting me down from 10-0.. including the fingers to show the number. So from 10 fingers held up to one.



When… — Maryam Moshiri (@BBCMaryam) December 7, 2023

«Όταν φτάσαμε στο "1", έδειξα το μεσαίο δάχτυλό μου ως αστείο και δεν κατάλαβα ότι ήμασταν στον αέρα», είπε. «Ήταν ένα μεταξύ μας αστείο με την ομάδα μου και λυπάμαι πολύ που βγήκε στον αέρα! Δεν ήταν πρόθεσή μου να συμβεί αυτό και λυπάμαι αν προσέβαλα ή στενοχώρησα κάποιον. Δεν "έδειχνα το δάκτυλο" στους θεατές ή ακόμα και σε κάποιον. Ήταν ένα χαζό αστείο που προοριζόταν για έναν μικρό αριθμό συνεργατών μου», τόνισε.



