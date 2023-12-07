Λογαριασμός
Συγγνώμη ζήτησε η παρουσιάστρια του BBC με το σηκωμένο τρίτο δάχτυλο - «Ήταν ένα χαζό αστείο μεταξύ συναδέλφων» 

Η Μάριαμ Μοσίρι έγινε χθες viral βγήκε κατα λάθος στον αέρα της εκπομπή κάνοντας την άσεμνη χειρονομία

bbc

Χθες Τετάρτη, η Μάριαμ Μοσίρι, μία από τις βασικές παρουσιάστριες του BBC News, μετά το τέλος του σήματος για την έναρξη της εκπομπής,  εμφανίστηκε στον αέρα της εκπομπής με σηκωμένο το μεσαίο δάχτυλο και φυσικά έγινε viral. 

bbc

Μετά τον σάλο, η Μοσίρι σήμερα το πρωί έδωσε εξηγήσεις για την άτυχη στιγμή, κάνοντας λόγο για ένα «χαζό αστείο» που προοριζόταν για φίλους και συνεργάτες της, αλλά όχι για να μεταδοθεί σε ζωντανή σύνδεση.

Με ανάρτηση της στο Χ, διευκρίνισε ότι αστειευόταν με τη δημοσιογραφική της ομάδα και συναδέλφους της, προσποιούμενη ότι μετρούσε αντίστροφα χρησιμοποιώντας τα δάχτυλά της.

«Όταν φτάσαμε στο "1", έδειξα το μεσαίο δάχτυλό μου ως αστείο και δεν κατάλαβα ότι ήμασταν στον αέρα», είπε. «Ήταν ένα μεταξύ μας αστείο με την ομάδα μου και λυπάμαι πολύ που βγήκε στον αέρα! Δεν ήταν πρόθεσή μου να συμβεί αυτό και λυπάμαι αν προσέβαλα ή στενοχώρησα κάποιον. Δεν "έδειχνα το δάκτυλο" στους θεατές ή ακόμα και σε κάποιον. Ήταν ένα χαζό αστείο που προοριζόταν για έναν μικρό αριθμό συνεργατών μου», τόνισε.
 

