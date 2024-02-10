Το Ριάντ προειδοποιεί για «μια καταστροφή» σε περίπτωση ισραηλινής επίθεσης στη Ράφα

Η Σαουδική Αραβία προειδοποίησε σήμερα πως μια ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της πόλης Ράφα, τελευταίου καταφύγιου για εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους άμαχους, θα προκαλέσει μια «ανθρωπιστική καταστροφή», ζητώντας την παρέμβαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Αφότου έδωσε εντολή την Τετάρτη στον στρατό να προετοιμάσει μια επίθεση εναντίον της Ράφα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε χθες να του υποβάλει ένα «διττό σχέδιο» για την «εκκένωση» των αμάχων και την «καταστροφή» της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς σε αυτήν την πόλη.

Σε ένα δελτίο τύπου, το υπουργείο Εξωτερικών του βασιλείου προειδοποίησε για τις «εξαιρετικά επικίνδυνες συνέπειες» μιας τέτοιας επιχείρησης.

Υπογράμμισε, επιπλέον, «την κατηγορηματική απόρριψη και την απερίφραστη καταδίκη» για τον «αναγκαστικό εκτοπισμό… εκατοντάδων χιλιάδων αμάχων που αναγκάζονται να φύγουν για να σωθούν από τη βίαιη ισραηλινή επίθεση» στη Λωρίδα της Γάζας.

Το ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας καταγγέλλει «αυτήν τη συνεχή παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και υπογραμμίζει την ανάγκη «να συγκληθεί εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας για να εμποδίσει το Ισραήλ να προκαλέσει μία επικείμενη ανθρωπιστική καταστροφή, η ευθύνη της οποίας βαρύνει όλους εκείνους που υποστηρίζουν την επίθεση», σύμφωνα πάντα με το δελτίο τύπου.

