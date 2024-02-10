Η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς δήλωσε σήμερα ότι μια ισραηλινή επίθεση στη Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, θα μπορούσε να οδηγήσει σε «δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες».

«Προειδοποιούμε για μια καταστροφή και ένα μακελειό που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε δεκάδες χιλιάδες μάρτυρες και τραυματίες», ανέφερε σε ανακοίνωση η ισλαμιστική οργάνωση, προσθέτοντας ότι για αυτές τις πιθανές επιπτώσεις θα θεωρήσει υπεύθυνες «την αμερικανική κυβέρνηση, τη διεθνή κοινότητα και την ισραηλινή κατοχή».

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός βομβαρδίζει σήμερα τον τομέα της Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να έχει δώσει εντολή στον στρατό να ετοιμάσει «σχέδιο απομάκρυνσης» για εκατοντάδες χιλιάδες αμάχους που βρίσκονται στο σημείο πριν από μια πιθανή χερσαία επίθεση.

Πηγή: skai.gr

