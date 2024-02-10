Υποψήφιοι τους οποίους στηρίζει το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού του Πακιστάν Ιμράν Χαν σχεδιάζουν να σχηματίσουν κυβέρνηση, δήλωσε σήμερα ένας υψηλόβαθμος συνεργάτης του φυλακισμένου πολιτικού, καλώντας τους υποστηρικτές του να διαδηλώσουν ειρηνικά, εάν δεν δοθούν στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα των εκλογών.

Το πυρηνικά οπλισμένο κράτος της Νότιας Ασίας ψήφισε την Πέμπτη στο πλαίσιο των βουλευτικών εκλογών, με τη χώρα να καταβάλει προσπάθειες να ανακάμψει από μια οικονομική κρίση και δίνει μάχη με ένοπλες οργανώσεις σε ένα βαθιά πολωμένο πολιτικό περιβάλλον.

Τόσο ο Χαν όσο ο τρεις φορές πρώην πρωθυπουργός Ναουάζ Σαρίφ ανακοίνωσαν τη νίκη τους χθες.

Ο Γκόχαρ Χαν, ο πρόεδρος του κόμματος του Χαν Πακιστάν Τεχρίκ ε Ινσάφ (PTI), που επίσης είναι ο δικηγόρος του πρώην πρωθυπουργού, κάλεσε «όλους τους θεσμούς» στο Πακιστάν να σεβαστούν την εντολή που δόθηκε στο κόμμα του.

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης τύπου, είπε πως εάν τα συνολικά αποτελέσματα των εκλογών δεν δοθούν στη δημοσιότητα έως απόψε το βράδυ, το κόμμα θα πραγματοποιήσει ειρηνικές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας αύριο έξω από κυβερνητικά κτίρια σε ολόκληρη τη χώρα.

Σήμερα, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν συνεχάρη τη χώρα για την «επιτυχημένη διεξαγωγή» των εθνικών εκλογών, λέγοντας πως το έθνος έχει ανάγκη από «σταθερά χέρια» για να απομακρυνθεί από την πολιτική «της αναρχίας και της πόλωσης».

Οι ΗΠΑ, η Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασαν χθες ανησυχίες για την εκλογική διαδικασία, ζητώντας τη διενέργεια έρευνας για καταγγελλόμενες παρατυπίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

