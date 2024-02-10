Ρωσία: Αποτρέψαμε ουκρανική επίθεση με drone εναντίον εμπορικών φορτηγών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα πως απώθησε μια ουκρανική επίθεση με ντρόουν εναντίον «εμπορικών πλοίων μεταφοράς» χθες το βράδυ στο νοτιοδυτικό τμήμα της Μαύρης Θάλασσας, μια σημαντική αρτηρία για τις εξαγωγές σιτηρών και πετρελαίου από τις δύο χώρες.

Σε μια ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην εφαρμογή Telegram, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας αναφέρει πως η Ουκρανία αποπειράθηκε αυτό που χαρακτήρισε «μια τρομοκρατική επίθεση εναντίον ρωσικών εμπορικών πλοίων μεταφοράς με τη χρήση ημι-καταδυόμενων ναυτικών ντρόουν».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ρωσικά περιπολικά σκάφη και πολεμικά αεροσκάφη απέτρεψαν την επίθεση, καταστρέφοντας ένα ουκρανικό ναυτικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος με πυρά πυροβολικού και εξουδετερώνοντας τα υπόλοιπα με συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου. Κανένα ρωσικό εμπορικό ή στρατιωτικό πλοίο δεν υπέστη ζημιές, τονίζεται.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν μπορεί να επαληθεύει τον ρωσικό απολογισμό. Η Ουκρανία δεν έχει προβεί προς το παρόν σε κάποιο σχετικό σχόλιο.

Δεν είναι σαφές πού ακριβώς σημειώθηκε η επίθεση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.