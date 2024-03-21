Είκοσι άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε επίθεση αυτοκτονίας που διαπράχθηκε μπροστά σε τράπεζα στην πόλη Κανταχάρ, προπύργιο των Ταλιμπάν στο νότιο Αφγανιστάν, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο σήμερα το βράδυ μια νοσοκομειακή πηγή της πόλης, σε νεότερο απολογισμό της επίθεσης.

Οι αρχές των Ταλιμπάν συνέχιζαν να κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς και 12 τραυματίες, απολογισμό που έδωσαν σήμερα το πρωί λίγο μετά από αυτή την επίθεση αυτοκτονίας, την οποία απέδωσαν στο Ισλαμικό Κράτος.

"Σήμερα το πρωί επίθεση αυτοκτονίας διαπράχθηκε μπροστά στη Νέα Τράπεζα της Κανταχάρ, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν", ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ο Ιναμουλάχ Σαμανγκάνι, διευθυντής της υπηρεσίας Πληροφόρησης και Πολιτισμού.

"Τα θύματα είναι πολίτες", διευκρίνισε ο αξιωματούχος, σημειώνοντας ότι η επίθεση είχε στόχο ανθρώπους που είχαν πάει στην τράπεζα για να πάρουν τον μισθό τους.

Ο αριθμός των βομβιστικών επιθέσεων και των επιθέσεων αυτοκτονίας στο Αφγανιστάν έχει μειωθεί σημαντικά από τον Αύγουστο του 2021 που οι Ταλιμπάν επέστρεψαν στην εξουσία.

Ωστόσο αριθμός ενόπλων οργανώσεων, κυρίως η τζιχαντιστική Ισλαμικό Κράτος, εξακολουθεί να συνιστά απειλή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

