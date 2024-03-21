Η εκτόξευση του ρωσικού διαστημοπλοίου Soyuz MS-25, το οποίο θα μετέφερε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ΔΔΣ) δύο κοσμοναύτες -- έναν Ρώσο και μια Λευκορωσίδα -- και μια Αμερικανίδα αστροναύτη, ακυρώθηκε σήμερα την τελευταία στιγμή.

«Εκτόξευση!» ανακοίνωσε το κέντρο ελέγχου της αποστολής καθώς ο πύραυλος φαίνονταν στο σημείο εκτόξευσης στο κοσμοδρόμιο Μπαϊκονούρ στο Καζακστάν, με τα βασικά του υποστηρίγματα να απομακρύνονται.

Στη συνέχεια ακούστηκαν σε ζωντανή μετάδοση οι λέξεις «αυτόματη ακύρωση της εκτόξευσης».

Οι παρουσιαστές της Ρωσικής Διαστημικής υπηρεσίας Roskosmos που έκαναν την ζωντανή μετάδοση είπαν: «Δυστυχώς φίλοι, δόθηκε εντολή για την ακύρωση της εκτόξευσης».

«Η σημερινή εκτόξευση του Soyuz διακόπηκε στα 20 δευτερόλεπτα. Το διαστημικό σκάφος και το πλήρωμα παραμένουν ασφαλή», ανακοίνωσε η αμερικανική διαστημική υπηρεσία NASA. Η επόμενη ευκαιρία για εκτόξευση είναι το Σάββατο, πρόσθεσε.

Η εκτόξευση του Soyuz MS-25 προγραμματίστηκε τώρα για το Σάββατο 23 Μαρτίου, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο Interfax, επικαλούμενο τον επικεφαλής της ρωσικής διαστημικής εταιρίας Γιούρι Μπορίσοφ.

Δεν αναφέρθηκε άμεσα ο λόγος που ακυρώθηκε η εκτόξευση.

Η εκτόξευση είχε προγραμματισθεί να γίνει στις 12.36 GMT (14.36 ώρα Ελλάδας) και η σύνδεση με τον ΔΔΣ μερικές ώρες αργότερα.

Το πλήρωμα, η Αμερικανίδα αστροναύτης της NASA Τρέισι Ντάισον, ο Ρώσος κοσμοναύτης Όλεγκ Νοβίτσκι και η κοσμοναύτης Μαρίνα Βασιλέφσκαγια από τη Λευκορωσία, φαίνονταν να έχουν πάρει τις θέσεις τους πριν την εκτόξευση.

Σύμφωνα με τη NASA, o Νοβίτσκι και η Βασιλέφσκαγια επρόκειτο να παραμείνουν μόλις 12 ημέρες στον ΔΔΣ και να επιστρέψουν μαζί με τη Αμερικανίδα αστροναύτη Λόραλ Ο’ Χάρα στις 2 Απριλίου.

Η Ντάισον επρόκειτο να παραμείνει έξι μήνες στον ΔΔΣ κάνοντας πειράματα σχετικά με την τεχνολογία που θα βοηθούσε τους ανθρώπους να προετοιμαστούν για μελλοντικές διαστημικές αποστολές, ανέφερε η NASA.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.