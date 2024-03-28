Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Τη σημασία της έκτασης «χείρας φιλίας, ιδίως σε καιρό ανάγκης» θα τονίσει ο βασιλιάς Κάρολος σε ηχογραφημένο μήνυμα που θα μεταδοθεί το μεσημέρι, κατά την διάρκεια της λειτουργίας στην τελετή του Νιπτήρος στον Καθεδρικό Ναό του Ουόρσεστερ, καθώς σήμερα είναι Μεγάλη Πέμπτη για Αγγλικανούς και Καθολικούς.

Ο ίδιος θα είναι απών από την λειτουργία σήμερα αλλά θα παραστεί στην πασχαλινή λειτουργία αυτής της Κυριακής στο Ουίνδσορ.

Τη βασιλική οικογένεια θα εκπροσωπήσει στην τελετή η βασίλισσα Καμίλα, η οποία θα μοιράσει στο εκκλησίασμα τα ειδικά νομίσματα που παραδοσιακά προσφέρει ο μονάρχης στη συγκεκριμένη τελετή.

Μέχρι τον 17ο αιώνα ο μονάρχης έπλενε τα πόδια των πιστών, σε αναπαράσταση του Μυστικού Δείπνου. Πλέον προσφέρονται τα «νομίσματα του Νιπτήρος» σε 75 ηλικιωμένους άνδρες και 75 ηλικιωμένες γυναίκες που βοηθούν στην εκκλησία και στην τοπική.

Τι θα πει στο διάγγελμα ο Κάρολος

Θα είναι το πρώτο μήνυμα του 75χρονου Βρετανού μονάρχη, μετά από την ανακοίνωση περί διάγνωσης καρκίνου της πριγκίπισσας της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον.

Ηχογραφήθηκε στα μέσα Μαρτίου στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ και η συνοδευτική φωτογραφία δείχνει έναν Κάρολο λίγο πιο αδυνατισμένο, όπως σχολιάζουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Ο βασιλιάς υποβάλλεται σε θεραπεία για απροσδιόριστη μορφή καρκίνου.

Ο Κάρολος θα στείλει στο έθνος τις πασχαλινές του Ευχές και αναμένεται να διαβεβαιώσει το βρετανικό λαό πως η μοναρχία εξακολουθεί να παραμένει ισχυρή.

Ο βασιλιάς δεν κάνει ευθεία αναφορά στο μήνυμά του στα προβλήματα υγείας του ίδιου και της πριγκίπισσας της Ουαλίας (η ηχογράφηση έγινε πριν από την ανακοίνωσή της περί καρκίνου), αλλά κάποιοι ερμηνεύουν τα περί στήριξης σε όσους έχουν ανάγκη ως έμμεση αναφορά στην αντίδραση του κοινού στις σχετικές ανακοινώσεις.

«Θα πρέπει να υπηρετούμε και να νοιαζόμαστε ο ένας για τον άλλον», θα πει ο βασιλιάς Κάρολος, επαναλαμβάνοντας την υπόσχεση που είχε δώσει κατά τη στέψη του ότι είναι στο θρόνο «όχι για να υπηρετούμαι, αλλά για να υπηρετώ».



