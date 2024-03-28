Το χρυσωρυχείο Pioneer στην περιφέρεια Αμούρ της Ρωσίας, όπου βρίσκονται εγκλωβισμένοι 13 εργάτες, έχει πλημμυρίσει σχεδόν ολοκληρωτικά, όπως μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Ρωσίας RIA Novosti επικαλούμενο τις υπηρεσίες διαχείρισης εκτάκτων αναγκών.

Οι εργάτες εγκλωβίστηκαν εκεί στις 18 Μαρτίου έπειτα από πτώση βράχου.

Χθες ανεστάλησαν εξαιτίας φόβων για νέα κατάρρευση οι περισσότερες προσπάθειες διάσωσης στο χρυσωρυχείο, το οποίο βρίσκεται σε απομακρυσμένη περιοχή στο ανατολικό άκρο της Ρωσίας και είναι από τα μεγαλύτερα της χώρας.

Τα ατυχήματα σε ορυχεία στη Ρωσία είναι συχνά και πολλές φορές συνδέονται με τη χαλαρή εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας, την κακή διαχείριση, τη διαφθορά ή τον παρωχημένο εξοπλισμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.