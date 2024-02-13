Στα 70 χρόνια αυξάνει το όριο ηλικίας στράτευσης ο Πούτιν

Στα 70 χρόνια αυξάνει το όριο ηλικίας για τους αξιωματικούς του στρατού ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε μια προσπάθεια να αυξήσει τη στρατιωτική ισχύ της Ρωσίας, σύμφωνα με τη βρετανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών.

Εάν εγκριθεί, θα πρόκειται για την πιο πρόσφατη προσπάθεια του Ρώσου προέδρου να αυξήσει τις δυνάμεις του, καθώς ο στρατός της Μόσχας συνεχίζει να έχει μεγάλες απώλειες στην Ουκρανία.

«Η Ρωσία προτείνει ένα σχέδιο νόμου για την αύξηση της ηλικίας του στρατιωτικού προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είχαν στρατολογηθεί πριν από τον Ιούνιο του 2023, σε ηλικία 65 ετών και ηλικία 70 ετών για αξιωματικούς», αναφέρεται σε δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας (MoD).

«Αυτό θα αύξανε σημαντικά το τρέχον όριο ηλικίας των 51 ετών για τους μη αξιωματικούς και πιθανότατα θα επεκτείνει τη διάρκεια της θητείας του στο στρατό».

Η Ρωσία πιστεύεται ότι έχει περίπου 1,3 εκατομ. στρατιωτικό προσωπικό, διπλάσιο από αυτό των 780.000 της Ουκρανίας, αν και δεν πολεμούν όλοι αυτή τη στιγμή στον πόλεμο του Πούτιν.

Παρά το γεγονός ότι δεν είναι σαφές με πόσους ακόμη στρατιώτες η αύξηση ηλικίας θα ενισχύσει τον ρωσικό στρατό, ο αριθμός μπορεί να είναι σημαντικός καθώς σχεδόν το ένα τρίτο του πληθυσμού των 146 εκατομμυρίων της Ρωσίας είναι ηλικίας 55 ετών και άνω.

Το Υπουργείο Εξωτερικών λέει ότι το σχέδιο του Πούτιν θα είναι «απίθανο» να αυξήσει τη στρατιωτική ικανότητα της χώρας, ωστόσο, καθώς η αύξηση του ορίου ηλικίας από τη φύση του έχει σταδιακή και όχι άμεση επίδραση.

Η δήλωση του βρετανικού υπουργείου Άμυνας αναφέρει ότι «το προσδόκιμο ζωής πριν από τον πόλεμο του 2021 για τους Ρώσους άντρες ήταν 64,2 ετών (σύμφωνα με το World Data Site). Ως εκ τούτου, αυτό το μέτρο καθιστά τη θητεία τους στον στρατό εφ' όρου ζωής.

Πολλοί Ρώσοι στρατιώτες κατά τη διάρκεια του πολέμου έχουν τραπεί σε φυγή, αρνούμενοι να πολεμήσουν, μειώνοντας τον στρατιωτικό αριθμό από τη ρωσική πλευρά, κάτι που η αύξηση της ηλικίας θα βοηθήσει να μετριαστεί.

