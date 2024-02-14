Ισραήλ: Οικογένειες ομήρων καταθέτουν μήνυση κατά της Χαμάς στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Περίπου 100 εκπρόσωποι των ομήρων πέταξαν σήμερα, Τετάρτη στη Χάγη για να καταθέσουν μήνυση για «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ICC) κατά της Χαμάς, αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Εκατόν τριάντα όμηροι παραμένουν αιχμάλωτοι στη Γάζα, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους. Είκοσι εννέα από αυτούς πιστεύεται ότι είναι νεκροί.

Ο Χάιμ Ρουμπινστάιν από το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων Οικογενειών είπε ότι η ομάδα εκστρατείας θα καταθέσει δικογραφία κατά των ηγετών της Χαμάς στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Το Διεθνές Δικαστήριο είναι το μόνο ανεξάρτητο δικαστήριο στον κόσμο που έχει συσταθεί για να διερευνά τα σοβαρότερα αδικήματα, όπως η γενοκτονία, τα εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

«Είμαστε οι οικογένειες των ομήρων που πέρασαν και εξακολουθούν να περνούν αυτή την τρομερή κόλαση», είπε ο Ρουμπινστάιν σε τηλεοπτική εκπομπή από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν κοντά στο Τελ Αβίβ . «Θα υποβάλουμε κατηγορίες εναντίον των μελών της Χαμάς και των συνεργατών τους και θα διασφαλίσουμε ότι θα πληρώσουν το βαρύτερο τίμημα για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που συνεχίζουν να διαπράττουν».

«Αυτή δεν είναι μόνο η ιστορία μας. Αν δεν το σταματήσουμε αυτό, αύριο θα είναι η ιστορία όλου του κόσμου», είπε ο Όφρι Μπίμπας , ο αδελφός του οποίου είναι ένας από τους αιχμαλώτους στη Γάζα . «Ολόκληρη η ανθρώπινη φυλή πρέπει να σταθεί μαζί ενάντια σε έναν παγκόσμιο στρατό τρομοκρατίας, από τον οποίο η Χαμάς είναι μόνο μία μονάδα στην αποστολή της», είπε πριν επιβιβαστεί σε πτήση για τη Χάγη.

