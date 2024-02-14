Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας κατέστρεψαν το μεγάλο ρωσικό αποβατικό πλοίο Tsezar Kunikov ανοιχτά της κατεχόμενης Κριμαίας στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε σήμερα ο ουκρανικός στρατός.

"Οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις, μαζί με την μονάδα πληροφοριών του υπουργείου Άμυνας, κατέστρεψαν το μεγάλο αποβατικό πλοίο Tsezar Kunikov. Βρισκόταν σε ουκρανικά χωρικά ύδατα κοντά στην Αλούπκα την ώρα του πλήγματος", διευκρινίζει ο ουκρανικός στρατός σε ανάρτησή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

🇺🇦💥🇷🇺 Ucrania ha publicado imágenes de un ataque coordinado con varios drones submarinos contra el buque de desembarco ruso Tsézar Kunikov, hasta hundirlo. pic.twitter.com/RE4QmMlGrx https://t.co/KQ9glLPYmZ — The Political Room (@Political_Room) February 14, 2024

Νωρίτερα o Ukrainska Pravda, μεγάλος ειδησεογραφικός ιστότοπος της Ουκρανίας, είχε μεταδώσει ότι ουκρανικά θαλάσσια drones έπληξαν και προκάλεσαν ζημιές σε μεγάλο ρωσικό αποβατικό πλοίο ανοιχτά της κατεχόμενης από τη Ρωσία Κριμαίας.

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος είχε δημοσιοποιήσει βίντεο που έδειχναν στήλη καπνού να υψώνεται στη θάλασσα ανοιχτά της νότιας ακτής της Κριμαίας και ελικόπτερα να υπερίπτανται.

Ο Ουκρανός βουλευτής Ολέξι Χονσαρένκο δήλωσε ότι το πλοίο που αποτέλεσε στόχο ήταν το Tsezar Kunikov, το οποίο είχε συμμετάσχει στις ρωσικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γεωργία το 2008.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν εξέδωσε ανακοίνωση για το θέμα αυτό. Ωστόσο νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι κατέρριψε έξι ουκρανικά drones "πάνω από τα ύδατα της Μαύρης Θάλασσας".

Ο Χονσαρένκο και η Ukrainska Pravda δεν διευκρίνισαν πότε έγινε η επίθεση αυτή.

Πηγή: skai.gr

