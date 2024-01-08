Μπλίνκεν από Σαουδική Αραβία: Πρέπει να σταματήσουν οι επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν επανέλαβε σήμερα ότι πρέπει να σταματήσουν οι επιθέσεις των Χούθι της Υεμένης εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, υπογραμμίζοντας ότι οι κυβερνήσεις των χωρών της περιοχής έχουν καταστήσει σαφές πως πρέπει να υπάρξουν συνέπειες εάν τέτοιου είδους επιθέσεις συνεχιστούν.

Η Ουάσινγκτον ευελπιστεί ότι οι Χούθι θα λάβουν το μήνυμα που στέλνουν χώρες από όλον τον κόσμο ότι αυτό πρέπει να σταματήσει, είπε ο Μπλίνκεν σε δημοσιογράφους στη Σαουδική Αραβία.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας διαπίστωσε, όπως είπε, ότι οι ηγέτες της Μέσης Ανατολής είναι αποφασισμένοι να αποτρέψουν την εξάπλωση του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, αντιλαμβανόμενοι το διακύβευμα για την ευρύτερη περιοχή.

