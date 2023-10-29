Ο υπουργός Εσωτερικών του Ισραήλ Moshe Arbel ζητά από την Αρχή Πληθυσμού και Μετανάστευσης να εξετάσει την αφαίρεση της υπηκοότητας της Ισραηλινής ηθοποιού Maisa Abd Elhadi, η οποία κατηγορήθηκε ότι υποστήριξε τη Χαμάς ύστερα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην οποία φέρεται να εκφράζει «έπαινο» για τη σφαγή που διέπραξε στις 7 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τους timesofisrael.com, η 37χρονη ηθοποιός κατηγορήθηκε για υποκίνηση σε τρομοκρατία.

Δεν είναι σαφές εάν η Abd Elhadi έχει δικαιώματα διαμονής ή υπηκοότητα άλλης χώρας και εάν θα ήταν νομικά δυνατό να της αφαιρεθεί η ισραηλινή υπηκοότητα.

Η Abd Elhadi «εξέφρασε επαίνους για την πράξη της τρομοκρατίας, τη χειρότερη στην ιστορία της χώρας του Ισραήλ, και μάλιστα ειρωνεύτηκε έναν από τους απαχθέντες, μια 85χρονη γυναίκα που απήχθη από το σπίτι της στη Γάζα, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στο κατηγορητήριο», έγραψε ο Άρμπελ, σύμφωνα με τους timesofisrael.com που επικαλούνται τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Ynet.

Η ηθοποιός συνελήφθη αφού μοιράστηκε στο Instagram εικόνες της 85χρονης ομήρου της Χαμάς, Yaffa Adar, τις οποίες συνόδευσε με emoji που γελούσαν.

Η 85χρονη ήταν μία από τους τουλάχιστον 230 Ισραηλινούς που κρατήθηκαν όμηροι από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου κατά τη διάρκεια της εισβολής στο νότιο Ισραήλ.

Σε μια δεύτερη ανάρτηση, η ηθοποιός δημοσίευσε μια εικόνα των δυνάμεων της Χαμάς να παραβιάζουν τα σύνορα ασφαλείας του Ισραήλ, στην οποία έγραφε «Πάμε, σε στυλ Βερολίνου», σε μια προφανή αναφορά στην πτώση του Τείχους του Βερολίνου το 1989.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.