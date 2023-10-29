Σοκ προκαλεί ο τραυματισμός του 29χρονου αθλητή του χόκεϊ επί πάγου, Άνταμ Τζόνσον, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή μετά από χτύπημε που δέχτηκε την ώρα του αγώνα των Νότιγχαμ Πάνθερς με τους Σέφιλντ Στίλερς.

Ο αθλητής του χόκεϊ επί πάγου βρήκε φριχτό θάνατο κατά τη διάρκεια του αγώνα όταν δέχθηκε φονικό χτύπημα από το παγοπέδιλο του αντίπαλου του όταν τον βρήκε στον λαιμό κατά τη διάρκεια μιας φάσης του αγώνα με αποτέλεσμα να προκληθεί ακατάσχετη αιμορραγία.

Στο σοκαριστικό βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται ο αθλητής να δέχεται το σκληρό χτύπημα και στη συνέχεια να πέφτει στο έδαφος. Αν και προσπαθεί να σηκωθεί δεν τα καταφέρνει. Στο πλευρό του σπεύδει συμπαίκτης του ο οποίος τον πιάνει από τον λαιμό στην προσπάθειά του να περιορίσει την αιμορραγία.

Αμέσως έτρεξαν οι γιατροί προκειμένου να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες ωστόσο δεν κατάφεραν να τον σώσουν και μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, ανακοινώθηκε ο θάνατός του.

Προσοχή σκληρές εικόνες

Adam Johnson Ice hockey Injury. This was kung-fu kick by the guy in red. RIP pic.twitter.com/CzF8XDG53T — Jimi (@Jamesmk2010) October 29, 2023

Η ανακοίνωση της ομάδας του μετά το τραγικό περιστατικό

The Nottingham Panthers are truly devastated to announce that Adam Johnson has tragically passed away following a freak accident at the game in Sheffield last night. pic.twitter.com/lhSOkDu03Q — The Nottingham Panthers (@PanthersIHC) October 29, 2023

Πηγή: skai.gr

