Ένα ατελείωτο δράμα, ανάμεσα στους ανηλεείς βομβαρδισμούς των Ισραηλινών και στην πολιτική «ασπίδας» που εφαρμόζει εκβιαστικά η Χαμάς, βιώνουν οι Παλαιστίνιοι στην πόλη της Γάζας. Χιλιάδες άνθρωποι, κυρίως ηλικιωμένοι, γυναίκες και παιδιά, είναι πλέον αναγκασμέμοι να διαβιώσουν δίχως νερό, τρόφιμα και φάρμακα, την ίδια στιγμή που οι μάχες μαίνονται στα περίχωρα και οι βόμβες πέφτουν βροχή στον οικιστικό ιστό.

Ο IDF έδωσε στη δημοσιότητα νέα βίντεο από τη χερσαία επιδρομή και τις πυραυλικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας. Στα βίντεο καταδεικνύεται η σφοδρότητα των ισραηλινών επιχειρήσεων εναντίον της Χαμάς, με τον αμαχο πληθυσμό να αποτελεί τις παράπλευρες απώλειες, σε έναν πόλεμο που έχει επισκιάσει σχεδόν καθολικά τη φρίκη στον πόλεμο της Ουκρανίας, ο οποίος επίσης διεξάγεται με σκληρότητα από τις ρωσικές δυνάμεις εισβολής.

כלי טיס של חיל האוויר שמוכוונים על ידי כוחות צה״ל תקפו מבנים צבאיים של ארגון הטרור חמאס, בחלקם שהו מחבלים של הארגון. בנוסף, הותקפו עמדות נ"ט, עמדות תצפית ותשתיות צבאיות.



הכוחות חיסלו מחבלים שירו לעבר הכוחות וכן מחבלים שזוהו בקו החוף במרחב זיקים בשטח רצועת עזה pic.twitter.com/OiDDl5xwmO — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 29, 2023

Στα βίντεο του IDF διακρίνονται αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας να επιτίθενται σε στρατιωτικά κτίρια της Χαμάς, σε ορισμένα εκ των οποίων ήταν τρομοκράτες της οργάνωσης. Επιπλέον, επιτέθηκαν σε αντιαρματικές θέσεις, θέσεις παρατήρησης και στρατιωτικές υποδομές.

Όπως αναφέρει ο IDF, οι δυνάμεις εξάλειψαν τρομοκράτες που πυροβόλησαν κατά των Ισραηλινών στρατιωτών καθώς και τρομοκράτες που εντοπίστηκαν στην ακτογραμμή στην περιοχή Zikim στη Λωρίδα της Γάζας.





