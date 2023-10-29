ΟΗΕ: Ο ΠΟΥ ανησυχεί για την ισραηλινή προειδοποίηση για εκκένωση του νοσοκομείου Αλ Κουντς στη Γάζα

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δήλωσε σήμερα πως οι αναφορές σύμφωνα με τις οποίες η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος έλαβε προειδοποιήσεις από τις ισραηλινές αρχές να εκκενώσει αμέσως το νοσοκομείο Αλ Κουντς στη Λωρίδα της Γάζας είναι "πολύ ανησυχητικές".

"Η αναφορά της παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου για απειλές εκκένωσης του νοσοκομείου Αλ Κουντς στη Γάζα είναι πολύ ανησυχητική", έγραψε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους στην πλατφόρμα X.

"Επαναλαμβάνουμε -- είναι αδύνατο να εκκενωθούν νοσοκομεία γεμάτα ασθενείς χωρίς οι ζωές τους να τεθούν σε κίνδυνο".



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

