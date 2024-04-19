Το Ιράν δεν έχει σχέδιο για άμεσα αντίποινα κατά του Ισραήλ, δήλωσε στο Reuters ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος, ώρες αφότου πηγές ανέφεραν ότι το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση στο ιρανικό έδαφος.

«Η ξένη πηγή του συμβάντος δεν έχει επιβεβαιωθεί. Δεν δεχθήκαμε καμία εξωτερική επίθεση και η συζήτηση στρέφεται περισσότερο προς τη διείσδυση παρά την επίθεση», δήλωσε ο Ιρανός αξιωματούχος υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Σύμφωνα με το Reuters, ένας Ιρανός αναλυτής είπε επίσης στην κρατική τηλεόραση την Παρασκευή ότι τα μίνι drones που καταρρίφθηκαν από την αεράμυνα στην Ισφαχάν τα χειρίζονταν «εισβολείς από το εσωτερικό του Ιράν».

Ιρανοί αξιωματούχοι λένε ότι η αεράμυνα κατέρριψε τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη πριν από λίγες ώρες, ενεργοποιώντας τις σειρήνες.

«Αντίθετα με τις φήμες και τους ισχυρισμούς των ισραηλινών μέσων ενημέρωσης», «δεν υπάρχει καμία πληροφορία για επίθεση από το εξωτερικό εναντίον της κεντρικής πόλης Ισφαχάν ή οποιασδήποτε άλλης περιοχής της χώρας», ανέφερε το πρακτορείο Tasnim.

Δεν προκλήθηκαν ζημιές από τη νυκτερινή επίθεση εναντίον του Ιράν, δήλωσε νωρίτερα ο ανώτερος αξιωματικός του ιρανικού στρατού Σιαβός Μιχαντούστ, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Σύμφωνα με τον Ιρανό αξιωματούχο, οι κρότοι που ακούστηκαν στη διάρκεια της νύχτας στην Ισφαχάν προήλθαν από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας τα οποία έβαλαν εναντίον «ύποπτου αντικειμένου».

Η Ιρανική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ανακοίνωσε την άρση της αναστολής των εμπορικών πτήσεων από και προς αεροδρόμια εντός της πρωτεύουσας της Τεχεράνης, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών αεροδρομίων Ιμάμης Χομεϊνί και Μεχραμπάντ.

Η ιρανική αεράμυνα κατέρριψε τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία φέρεται να εκτοξεύτηκαν από το Ισραήλ, σύμφωνα με τη διαστημική υπηρεσία του Ιράν.



«Είπαν ότι εκτόξευσαν 500 drones και πυραύλους… τώρα απαντούν με τρία από αυτά τα τετρακόπτερα, τα οποία καταρρίφθηκαν όλα», έγραψε σαρκαστικά στο X ο εκπρόσωπος της διαστημικής υπηρεσίας του Ιράν Χοσεΐν Νταλιριάν.

میگفتن 500 تا پهپاد انتحاری و موشک به سمت ما شلیک شده و اسرائیل تحت بزرگترین حمله پهپادی جهان قرار گرفته



حالا اون عملیات رو با 3 تا از این کوادکوپترها خواستن جواب بدن که هر سه‌تاشون سرنگون شدن 😂😂



تازه میگن به آمریکا هم خبر ندادن قبلش :) pic.twitter.com/bdsE4l1gls — Hossein Dalirian (@HosseinDalirian) April 19, 2024



«Μετά την ενεργοποίηση της αεράμυνας σε ορισμένες περιοχές της χώρας για την αντιμετώπιση ορισμένων πιθανών στόχων, οι αναφορές δείχνουν ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί μεγάλης κλίμακας πλήγματα ή εκρήξεις που να προκλήθηκαν από αεροπορική απειλή», ανέφερε το IRNA νωρίς την Παρασκευή.

Οι εκτενείς έλεγχοι στο Ισφαχάν, μια σημαντική κεντρική επαρχία με σημαντικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, δείχνουν ότι όλες οι ευαίσθητες στρατιωτικές εγκαταστάσεις παραμένουν ασφαλείς, χωρίς να έχουν αναφερθεί περιστατικά, σημειώνεται.



Επιπλέον, το IRNA είπε ότι δεν έχουν ενεργοποιηθεί αντιπυραυλικά συστήματα.



Το Fars News που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο που υποτίθεται ότι δείχνει την είσοδο της αεροπορικής βάσης που αναφέρθηκε ότι χτυπήθηκε από ισραηλινούς πυραύλους, χωρίς να υπάρχει κινητικότητα. Επίσης βίντεο που μεταδίδουν τα ιρανικά δίκτυα δείχνουν να επικρατεί ηρεμία στην κεντρική πλατεία του Ισφαχάν .

The IRGC-affiliated Fars News has published a brief video purporting to show the entrance of the airbase that was reported to have been struck by Israeli missiles. pic.twitter.com/BWd7JqFBi3 — Iran International English (@IranIntl_En) April 19, 2024

Επίσης, τα ιρανικά ΜΜΕ διαψεύδουν ότι Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν συγκάλεσε έκτακτη Συνεδρίαση.

Εικόνες κανονικότητας και από το αεροδρόμιο της πόλης Ισφαχάν μεταδίδει η Τεχεράνη, με το αεροδρόμιο να είναι γεμάτο ταξιδιώτες. Το ιρανικό δίκτυο Tasnim αναφέρει ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις στην επαρχία Ισφαχάν είναι «απόλυτα ασφαλείς», επικαλούμενο «αξιόπιστη πηγή».



Το Ισραήλ πραγματοποίησε πλήγμα εντός του Ιράν, δήλωσε Aμερικανός αξιωματούχος στο CNN την Παρασκευή. Ο στόχος της επίθεσης δεν ήταν πυρηνικός, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

