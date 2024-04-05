Ο Λευκός Οίκος παραδέχεται μια "αυξανόμενη δυσαρέσκεια" για τον Νετανιάχου

Η τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Τζο Μπάιντεν και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος συνέδεσε την αμερικανική υποστήριξη προς το Ισραήλ με τη λήψη "συγκεκριμένων μέτρων", εντάσσεται στο κλίμα "αυξανόμενης δυσαρέσκειας" της Ουάσινγκτον απέναντι στον σύμμαχό του, σύμφωνα με εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου.

"Ναι, υπάρχει αυξανόμενη δυσαρέσκεια", δήλωσε ο Τζον Κέρμπι, όταν ρωτήθηκε για τη στάση του Τζο Μπάιντεν, καθώς ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κώφευε έως τώρα στις εκκλήσεις του ενοίκου του Λευκού Οίκου να λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής καταστροφής στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

