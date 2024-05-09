Μαγιορκίνης για Astra Zeneca: Mεγαλύτερος κίνδυνος να πνιγούμε από νερό ή φαγητό

Να κατευνάσει τις ανησυχίες που έχουν προκληθεί στο περιθώριο της απόσυρσης του εμβολίου της Astra Zeneca για την COVID-19 επιχειρεί ο καθηγητής επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ Γκίκας Μαγιορκίνης μέσω ανάρτησης του στο facebook.

Όπως εξηγεί χαρακτηριστικά ο κίνδυνος των θρομβώσεων ήταν μια εξαιρετικά σπάνια παρενέργεια ανάλογη του κινδύνου θανάτου από πνιγμό την ώρα του φαγητού ή της κατάποσης νερού, στη διάρκεια ενός έτους.

«Έχουμε 10 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να πεθάνουμε σε αυτοκινητιστικό εντός ενός έτους», σχολίασε χαρακτηριστικά προσθέτοντας πως ακόμη κι αυτός ο κίνδυνος αφορούσε αποκλειστικά την πρώτη δόση του εμβολίου και τις πρώτες 30 περίπου ημέρες από την πρώτη δόση. Μετά τις 30 ημέρες ο κίνδυνος μηδενίζεται.

«Αρα όσοι το έκαναν δεν έχουν κανέναν απολύτως λόγο να φοβούνται σήμερα για αυτήν την παρενέργεια», συνόψισε.

Αναλυτικά η ανάρτηση

Μερικά facts που ξεχνιούνται σχετικά με το εμβόλιο της Astra Zeneca για την COVID-19:

1) Το εμβόλιο σχεδιάστηκε από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και η διανομή έγινε από την Astra Zeneca

2) Ήταν το μοναδικό ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ εμβόλιο, καθώς το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης είχε υπογράψει συμβόλαιο παραχώρησης στην Astra Zeneca, με τον όρο να διανεμηθεί χωρίς κέρδος καθόλη την διάρκεια της πανδημίας. Με απλά λόγια η εταιρεία το πουλούσε στο κόστος παραγωγής-διανομής.

3) Ήταν το μοναδικό από τα 3 πρώτα που δεν χρειαζόταν βαθιά κατάψυξη και για αυτό κατάφερε να φτάσει εκεί που δεν έφτασε κανένα άλλο. Δόθηκε έτσι σε δυσπρόσιτες περιοχές του αναπτυσσόμενου κόσμου.

Όσον αφορά τον κίνδυνο των θρομβόσεων, ήταν μία εξαιρετικά σπάνια παρενέργεια (~1-2/100.000):

1) Ισούται περίπου με τον κίνδυνο να πεθάνουμε (πνιγούμε) από το φαγητό που τρώμε στην διάρκεια ενός έτους (στοιχεία από ΗΠΑ)

2) Ισούται περίπου με τον κίνδυνο να πνιγούμε και να πεθάνουμε από νερό στην διάρκεια ενός έτους (στοιχεία από ΗΠΑ)

3) Έχουμε 10 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να πεθάνουμε σε αυτοκινητιστικό εντός ενός έτους

4) Αφορούσε αποκλειστικά την πρώτη δόση του εμβολίου και τις πρώτες 30 περίπου ημέρες από την πρώτη δόση. Μετά τις 30 ημέρες ο κίνδυνος μηδενίζεται, άρα όσοι το έκαναν δεν έχουν κανέναν απολύτως λόγο να φοβούνται σήμερα για αυτήν την παρενέργεια.

