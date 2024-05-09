Περισσότερα από 50 μικρά αγριογούρουνα έσωσαν θηροφύλακες και κυνηγοί στην περιοχή των Πρεσπών.

Τα μωρά, βάρους μόλις δύο κιλών έπεσαν κατά λάθος στα τσιμεντένια κανάλια και αδυνατούσαν να βγουν από αυτά.

Στην προσπάθεια πήραν μέρος οι θηροφύλακες Φλώρινας, Γιώργος Βάσσου και Αμυνταίου, Παντελής Ζιούρης, συνεπικουρούμενοι από ντόπιους κυνηγούς, ενώ υπήρξε συνδρομή και στελεχών του Φορέα Διαχείρισης Πρεσπών.

Σύμφωνα με τον κ. Γιώργο Βάσου, η επιχείρηση σωτηρίας ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, αφού οι χοιρομητέρες που δεν εγκατέλειπαν τα μικρά τους, ήταν επιθετικές και υπήρχε σοβαρός κίνδυνος τραυματισμού των διασωστών.

Όπως τόνισε ο κ. Παντελής Ζιούρης, ο πληθυσμός των αγριογούρουνων έχει τριπλασιαστεί τα τελευταία πέντε χρόνια, ειδικά στο Αμύνταιο, γεγονός που προκαλεί συχνά τροχαία ατυχήματα στους δρόμους, με τα ζώα να πετάγονται κυρίως τη νύχτα, ξαφνικά μπροστά στον οδηγό.

