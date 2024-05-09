Πανηγυρικό είναι το κλίμα στις τάξεις του Ολυμπιακού μετά την νίκη-πρόκριση απέναντι στην Μπαρτσελόνα στο «Παλάου Μπλαουγκράνα», με την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ να δημοσιεύει ένα βίντεο από την υποδοχή της ομάδας στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Οι φίλοι των Πειραιωτών βρέθηκαν στο αεροδρόμιο για να αποθεώσουν την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, που πήρε την πρόκριση για το Final Four της Euroleague που θα διεξαχθεί στο Βερολίνο(24-26/5) και θα είναι η 3η συνεχόμενη παρουσία τους εκεί.



Γιώργος Μπαρτζώκας και Κώστας Παπανικολάου βγήκαν πρώτοι στην πόρτα του πούλμαν για να ευχαριστήσουν τους οπαδούς, ενώ ακολούθησε η σύντομη ομιλία του Παναγιώτη Αγγελόπουλου: «Ευχαριστούμε παιδιά σήμερα που είστε εδώ. Γράψαμε ιστορία. Πάμε Βερολίνο να το πάρουμε», είπε ξεσηκώνοντας τον κόσμο.



Δείτε το βίντεο:

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.