Τον Ιανουάριο του 2024 άνοιξε για το κοινό το αναστηλωμένο, εντυπωσιακό Ανάκτορο του Φιλίππου στις Αιγές, στη σύγχρονη πόλη της Βεργίνας, στη Βόρεια Ελλάδα, το μέρος που γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Μέγας Αλέξανδρος.

Τώρα, 2.300 χρόνια μετά, βρετανικό ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει την παλαίστρα και το λουτρό του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το ιδιωτικό δωμάτιο όπου πλενόταν ο έφηβος Αλέξανδρος και μελλοντικός βασιλιάς.

Η εντυπωσιακή ανακάλυψη, παρουσιάζεται στο τελευταίο επεισόδιο (6ο) της τρίτης σεζόν της σειράς ντοκιμαντέρ της Βρετανίδας ιστορικού Μπέτανι Χιουζ «Κρυμμένοι Θησαυροί» (Bettany Hughes – Treasures of the World), το οποίο θα προβληθεί στις 11 Μαΐου από το Channel 4.

Alexander the Great's bathroom is discovered after 2,300 years: Archaeologists uncover a room in Greece where the king bathed in a 'homo-erotic way with his teenage, testosterone-filled companions' https://t.co/nvmrovtvdP pic.twitter.com/V9LZENNFAc — Daily Mail Online (@MailOnline) May 7, 2024

«Είναι το πιο εκπληκτικό θέαμα, βλέποντας τις Αιγές να ανασκάπτονται και να ανακαινίζονται. Υπάρχει μια τεράστια αποχέτευση κομμένη στον βράχο και ένα κοινόχρηστο μπάνιο. Εδώ θα έκανε μπάνιο ο Μέγας Αλέξανδρος με τους συντρόφους του, τον διάσημο αγαπημένο του Ηφαιστίωνα και όλους εκείνους τους νέους που ταξίδευαν μαζί του σε εκστρατείες.

Η κρεβατοκάμαρά του δεν έχει εντοπιστεί ακόμα, αλλά όλες οι αίθουσες του παλατιού βρίσκονται εκεί», ανέφερε, μεταξύ άλλων, η Μπέτανι Χιουζ.

Πηγή: skai.gr

