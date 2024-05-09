Ο κ. Κασσελάκης συνομιλώντας με υγειονομικούς στην Πρέβεζα και καλώντας τους να εκθέσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Αν διανοηθεί να σας πει κανείς τίποτα, μου λέτε κατευθείαν και θα τους ξεσκίσω!» αναφέρει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος τη Νέας Δημοκρατίας Νίκος Ρωμανός.

«Από το αλήστου μνήμης "έπρεπε να τους χώσω 5 μέτρα κάτω από τη γη" του κ. Πολάκη, στο "θα τους ξεσκίσω" του κ. Κασσελάκη, μια αλλαγή ηγεσίας δρόμος… Να τον χαίρονται… Και τον νέο τους Πρόεδρο και τον πολιτικό πολιτισμό τους!» σημειώνει ο κ. Ρωμανός.

«ΥΓ: Φανταστείτε μόνο τι θα γινόταν αν αυτή τη δήλωση την είχε κάνει για τους πολιτικούς του αντιπάλους, Πρόεδρος άλλου κόμματος» καταλήγει το στέλεχος της ΝΔ.

Πηγή: skai.gr

