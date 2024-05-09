Καταιγίδα, με έντονη βροχόπτωση που συνοδεύτηκε κι από χαλάζι, έπληξε από τις 4 το απόγευμα περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Μέσα σε λίγα λεπτά δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, όπως η οδός Λαγκαδά.

Πηγή φωτογραφίας: thessnews.gr

Λόγω του όγκου του νερού που έπεσε παρατηρούνται προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Περιφερειακή Οδό αλλά και σε κεντρικούς οδικούς άξονες της πόλης.

Ενδεικτική είναι η εικόνα από την οδό Ανδρέα Παπανδρέου, τον κεντρικό δρόμο της Νεάπολης, ο οποίος θυμίζει χείμαρρο.

Συνολικά 25 κλήσεις , οι περισσότερες για άντληση υδάτων, δέχθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά την καταιγίδα που έπληξε το απόγευμα της Πέμπτης τη Θεσσαλονίκη. Οι περισσότερες κλήσεις αφορούσαν το κέντρο της πόλης. Με τη βοήθεια των πυροσβεστών απομακρύνθηκε ηλικιωμένη από το σπίτι της και μια μητέρα με το παιδί της από αυτοκίνητο.

Πολλοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και δημιουργήθηκαν σημαντικά προβλήματα στην κίνηση των αυτοκινήτων, στο κέντρο της πόλης και στον Περιφερειακό.

Απροσπέλαστη είναι η Αγίων Πάντων, κάτω από τη γέφυρα.

Στο κέντρο της πόλης έπεσαν δέντρα, ενώ στην Κουντουριώτου και απέναντι από τα δικαστήρια τα ορμητικά νερά από τους δρόμους μπήκαν στα ισόγεια καταστήματα.

Πηγή: skai.gr

