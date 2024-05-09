Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Τη μεγαλύτερη διαφορά στην πρόθεση ψήφου από τους Συντηρητικούς από την εποχή της σύντομης διακυβέρνησης της Λιζ Τρας δίνει στους Εργατικούς νέα δημοσκόπηση της YouGov για λογαριασμό των Times.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης του σερ Κιρ Στάρμερ (Keir Starmer) ανοίγει την ψαλίδα της διαφοράς στις 30 ποσοστιαίες μονάδες, με 48% έναντι μόλις 18% των Τόρις (Συντηρητικοί) του πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ.

Η διαφορά είναι η μεγαλύτερη από τον Οκτώβριο του 2022, όταν η χώρα και η κυβέρνηση βρίσκονταν σε αναταραχή λόγω του μη επαρκώς κοστολογημένου μίνι-προϋπολογισμού της Λιζ Τρας.

Στην τρίτη θέση με 13% βρίσκεται το υπερδεξιό κόμμα Reform UK που έχει συσταθεί με τη στήριξη του Νάιτζελ Φάρατζ.

Το κόμμα κερδίζει την ψήφο ενός στους τέσσερις ψηφοφόρων που στήριξαν τους Συντηρητικούς στις εκλογές του 2019.

Το 66% των ερωτηθέντων προβλέπει αυτοδυναμία των Εργατικών, παρά τη δήλωση του κ. Σούνακ μετά από τις δημοτικές εκλογές της περασμένης εβδομάδας ότι η χώρα οδεύει προς ένα εκλογικό αποτέλεσμα δίχως αυτοδυναμία για το πρώτο κόμμα.

Οι εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο θα διεξαχθούν στο δεύτερο μισό του έτους, πιθανότατα τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο.

