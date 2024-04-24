Reuters: Τον Απρίλιο η Ρωσία διπλασιάζει τα έσοδα της από πετρέλαιο και φυσικό

Τα έσοδα της Ρωσίας από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο τον Απρίλιο σχεδόν θα διπλασιασθούν σε ετήσια βάση στα 14 δισεκατομμύρια δολάρια χάρη στην άνοδο των τιμών, όπως έδειξαν οι υπολογισμοί του πρακτορείου Reuters, που επισημαίνει τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι χώρες της Δύσης καθώς επιδιώκουν να περιορίσουν τα έσοδα του Κρεμλίνου και να εξασθενίσουν την στρατιωτική του ισχύ.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία ώθησε τη Δύση να επιβάλει πολλαπλές κυρώσεις με στόχο τον περιορισμό των ρωσικών εσόδων από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, τα οποία αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τρίτο του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού της χώρας.

Τα μέτρα περιλάμβαναν επίσης περιορισμούς στις αγορές ρωσικού πετρελαίου, στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και στα πλοία, καθώς και ανώτατο όριο τιμών 60 δολαρίων το βαρέλι.

Το προβλεπόμενο άλμα του Απριλίου στα έσοδα της Ρωσίας από το πετρέλαιο είναι μεγαλύτερο σε ποσοστιαίους όρους από την αύξηση του 30% που αναμένεται για ολόκληρο το 2024.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Reuters, τα προβλεπόμενα έσοδα της Ρωσίας από πετρέλαιο και φυσικό αέριο τον Απρίλιο ανέρχονται σε 1,292 τρισεκατομμύρια ρούβλια (14 δισεκατομμύρια δολάρια), από 648 δισεκατομμύρια ρούβλια τον Απρίλιο του 2023 και ελαφρώς χαμηλότερα από τα 1,308 τρισεκατομμύρια ρούβλια του περασμένου μήνα.

Το υπουργείο Οικονομικών της Ρωσίας θα δημοσιεύσει τα στοιχεία του Απριλίου στις αρχές Μαΐου.

Οι υπολογισμοί του Reuters βασίζονται σε στοιχεία που προέρχονται από πηγές του κλάδου και επίσημα στατιστικά στοιχεία για την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, τη διύλιση και τις προμήθειες στις εγχώριες και διεθνείς αγορές.

Τα έσοδα από τις πωλήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι ζωτικής σημασίας για τη ρωσική οικονομία που είναι προσανατολισμένη στις εξαγωγές πρώτων υλών και για τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία τον οποίο αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

Το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ρωσίας για τους πρώτους τρεις μήνες του έτους μειώθηκε στα 607 δισεκατομμύρια ρούβλια ή στο 0,3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ), υποστηριζόμενο από την ανάκαμψη των εσόδων από την ενέργεια.

Για το σύνολο του 2024, η κυβέρνηση έχει προϋπολογίσει ότι θα έχει έσοδα σε ομοσπονδιακό επίπεδο ύψους 11,5 τρισεκατομμυρίων ρουβλίων από τις πωλήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου, αυξημένα κατά 30% σε σχέση με το 2023 και αντιστρέφοντας την πτώση κατά 24% εκείνης της χρονιάς λόγω των μειωμένων τιμών του πετρελαίου και των εξαγωγών φυσικού αερίου οι οποίες επλήγησαν από τις κυρώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

