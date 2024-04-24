Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε συστάσεις για την καλύτερη προστασία των παιδιών από τη βία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε χθες τη σύσταση για την ανάπτυξη και την ενίσχυση ολοκληρωμένων συστημάτων προστασίας των παιδιών προς το συμφέρον των παιδιών, εκπληρώνοντας τη σχετική της δέσμευση στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού.

Η σύσταση θα στηρίξει τα κράτη μέλη ώστε να ενισχύσουν τα συστήματα προστασίας των παιδιών που εφαρμόζουν. Οι αρχές σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και η κοινωνία των πολιτών σε όλους τους τομείς πρέπει να συνεργαστούν για να προστατεύσουν τα παιδιά απ’ όλες τις μορφές βίας με συνεκτικό και συστημικό τρόπο.

Στην ΕΕ ζουν 80 εκατομμύρια παιδιά. Η βία κατά των παιδιών εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πρόκληση τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ, σε πολλά επίπεδα. Ποσοστό μεταξύ 13% έως 29% των μαθητών ηλικίας 15 ετών αναφέρουν ότι υφίστανται συχνά εκφοβισμό. Έως και 13,7% των ενήλικων γυναικών ανέφεραν ότι έχουν υποστεί σεξουαλική βία κατά την παιδική ηλικία. Το ποσοστό αυτό πιθανώς είναι ακόμη υψηλότερο. Οι ενέργειες και η αδράνεια των κυβερνήσεων έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στα παιδιά απ’ ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική ομάδα. Η προστασία των παιδιών αποτελεί τόσο ηθική όσο και νομική επιταγή. Αποτελεί επίσης μια στρατηγική, μακροπρόθεσμη επένδυση στις κοινωνίες μας. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο.

Γιώργος Φελλίδης

Πηγή: skai.gr

