Το Ισραήλ έπληξε 40 στόχους της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι μαχητικά αεροσκάφη και το πυροβολικό του έπληξαν 40 στόχους που συνδέονται με μαχητές της Χεζμπολάχ γύρω από την Αϊτα και το Σαμπ, στον νότιο Λίβανο, καθώς συνεχίζεται η κλιμάκωση των συγκρούσεων στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ.

«Πριν από λίγο, μαχητικά αεροσκάφη και το πυροβολικό του ισραηλινού στρατού έπληξαν περίπου 40 τρομοκρατικούς στόχους της Χεζμπολάχ» ανακοίνωσε ο στρατός. Μεταξύ των στόχων ήταν αποθήκες όπλων και άλλες υποδομές, πρόσθεσε.

Εξάλλου, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκάλαντ υποστήριξε ότι από τα ισραηλινά πλήγματα έχουν σκοτωθεί οι μισοί διοικητές της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο αφότου ξεκίνησαν οι διασυνοριακές συγκρούσεις, παράλληλα με τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, τον περασμένο Οκτώβριο.

Οι ισραηλινές δυνάμεις διεξάγουν μια «επιθετική επιχείρηση» στον νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκάλαντ, υποστηρίζοντας ότι οι μισοί διοικητές της πανίσχυρης σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στον τομέα αυτόν έχουν «εξοντωθεί».

Δεν είναι σαφές προς το παρόν αν ο ισραηλινός στρατός έχει περάσει στο έδαφος του Λιβάνου.

«Πολλές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στα σύνορα και οι IDF (ο στρατός) διεξάγει επιθετική δράση επί του παρόντος σε όλον τον νότιο Λίβανο», είπε ο Γκάλαντ σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

