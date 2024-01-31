Η ισραηλινή κυβέρνηση κατηγόρησε χθες Τρίτη την υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (Unrwa) ότι "υπονομεύεται θεμελιωδώς" κυρίως αφήνοντας το ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς "να χρησιμοποιεί τις υποδομές της" για να πραγματοποιεί τις στρατιωτικές του δραστηριότητες και "να κρύβει τρομοκράτες".

Η υπηρεσία, της οποίας εργαζόμενους κατηγορεί το Ισραήλ ότι συμμετείχαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, "προσέλαβε μαζικά τρομοκράτες" ανάμεσα στους 13.000 υπαλλήλους της στη Γάζα και "βασίστηκε στη Χαμάς για τη διανομή της βοήθειας", δήλωσε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης Εϊλόν Λεβί σε ένα βίντεο.

"Σχεδόν το 10%" των εργαζομένων είναι μέλη της Χαμάς και του Ισλαμικού Τζιχάντ, του άλλου μεγάλου ισλαμιστικού κινήματος στη Γάζα, και "σχεδόν το 50% είναι συγγενείς πρώτου βαθμού αυτών των μελών", δήλωσε.

Ο Λεβί δεν έδωσε αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξει τις καταγγελίες αυτές, τις οποίες το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει.

Η Unrwa, βασικός παράγοντας για εκατομμύρια Παλαιστίνιους από τότε που ιδρύθηκε το 1949, "δεν είναι ουδέτερη", δήλωσε ο Λεβί.

Η υπηρεσία, της οποίας η πλειονότητα των εργαζομένων στη Γάζα είναι Παλαιστίνιοι, βρίσκεται σε αναταραχή μετά τις κατηγορίες σε βάρος της από το Ισραήλ, λίγο μετά την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου στη Χάγη.

Μετά την προσφυγή της Νότιας Αφρικής, το Διεθνές Δικαστήριο στη Χάγη ζήτησε από το Ισραήλ να αποτρέψει ενδεχόμενες πράξεις "γενοκτονίας" και να "λάβει άμεσα μέτρα" για την παροχή της "ανθρωπιστικής βοήθειας που οι Παλαιστίνιοι έχουν επείγουσα ανάγκη" στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Unrwa δήλωσε ότι απομάκρυνε τους περισσότερους από τους δώδεκα εργαζομένους της που κατηγορούνται βάσει των πληροφοριών που παρείχε το Ισραήλ και άρχισε τη διενέργεια έρευνας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέστειλαν αμέσως τη χρηματοδότηση προς την Unrwa και ακολούθησε σειρά χωρών εκ των οποίων η Γερμανία, η Αυστραλία, η Ιταλία, η Φινλανδία και η Βρετανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

