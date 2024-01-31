Το Πεντάγωνο αρνήθηκε να προβεί σε άμεσο σχόλιο μετά την ανακοίνωση της φιλοϊρανικής ένοπλης οργάνωσης του Ιράκ Κατάεμπ Χεζμπολάχ ότι αναστέλλει όλες τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις κατά των αμερικανικών στρατευμάτων στην περιοχή, και περιορίστηκε να δηλώσει: "Τα έργα υπερισχύουν των λόγων".

Όταν ρωτήθηκε επιμόνως επ΄αυτού, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Πάτρικ Ράιντερ δήλωσε ότι έχουν ήδη γίνει τρεις επιθέσεις κατά των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή μετά την επίθεση της 28ης Ιανουαρίου με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε βάση στην Ιορδανία κατά την οποία σκοτώθηκαν τρεις στρατιώτες και τραυματίστηκαν περισσότερα από 40 μέλη του στρατού. Ο εκπρόσωπος άφησε να εννοηθεί ότι θα ακολουθήσει απάντηση από τις ΗΠΑ.

"Σχετικά με την ανακοίνωση που υπάρχει εκεί, δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να είμαστε πιο σαφείς ότι καλέσαμε τις πληρεξούσιες οργανώσεις του Ιράν να σταματήσουν τις επιθέσεις τους. Δεν το έχουν κάνει, και επομένως, θα απαντήσουμε σε χρόνο και με τρόπο που θα επιλέξουμε", τόνισε ο Ράιντερ σε συνέντευξη Τύπου.

"Όταν λέω ότι τα έργα υπερισχύουν των λόγων, ξέρετε, υπήρξαν τρεις επιθέσεις απ' όσο γνωρίζω από την 28η Ιανουαρίου. Και θα το αφήσω εκεί".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

