Ιράκ: Η οργάνωση Κατάεμπ Χαζμπολάχ ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τις επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους

Η Κατάεμπ Χεζμπολάχ ή Ταξιαρχίες της Χεζμπολάχ, ισχυρή ένοπλη φιλοϊρανική οργάνωση στο Ιράκ, ανακοίνωσε σήμερα την αναστολή όλων των στρατιωτικών της επιχειρήσεων κατά των αμερικανικών στρατευμάτων στην περιοχή, σε μια απόφαση που αποσκοπεί να μην φέρει "σε δύσκολη θέση" την ιρακινή κυβέρνηση, ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

"Ανακοινώνουμε την αναστολή των στρατιωτικών μας επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων ασφαλείας κατά των δυνάμεων κατοχής, προκειμένου να αποφύγουμε να φέρουμε σε δύσκολη θέση την ιρακινή κυβέρνηση", ανακοίνωσε η οργάνωση στην ιστοσελίδα της, με την Ουάσινγκτον να υπόσχεται αντίποινα μετά την επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην Ιορδανία που στοίχισε τη ζωή σε τρεις Αμερικανούς στρατιώτες.

Το Πεντάγωνο είχε επισημάνει πιθανή ευθύνη των Ταξιαρχιών της Χεζμπολάχ στη φονική επίθεση σε αμερικανική βάση επιμελητειακής υποστήριξης που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με το Ιράκ και τη Συρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

