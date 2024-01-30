Λογαριασμός
Αγωνιώδες βίντεο: Κολυμβητής παγιδεύεται κάτω από τον πάγο και χάνει τον προσανατολισμό του 

Ο αθλητής κάνει σπασμωδικες κινήσεις κάτω από το νερό, ενώ η ομάδα υποστήριξής του στην επιφάνεια προσπαθεί να σπάσει τον πάγο των 10 εκατοστών

Τις αγωνιώδεις προσπάθειες ενός χειμερινού υποβρύχιου κολυμβητή ελεύθερης κατάδυσης σε παγωμένη λίμνη της Σλοβακίας να βγει από το νερό ενώ έχει παγιδευτεί κάτω από τον πάγο της λίμνης κατέγραψε κάμερα. 

Στο βίντεο φαίνεται ο κολυμβητής να έχει αποπροσανατολιστεί και να κάνει σπασμωδικές κινήσεις κάτω από το νερό, ενώ η ομάδα υποστήριξής του στην επιφάνεια προσπαθεί να σπάσει τον πάγο των 10 εκατοστών

Ο κολυμβητής φαίνεται να μπερδεύεται ακόμα περισσότερο από τις κινήσεις των ποδιών τους και για μερικά αγωνιώδη λεπτά προσπαθεί να βρει την έξοδο από τον πάγο. 

Τελικά, πιάνει το σκοινί και καταφέρνει να βγεί στην επιφάνεια από την τρύπα που έχει ανοίξει στον πάγο. 

λίμνη πάγος κολύμβηση
