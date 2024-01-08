Κύμα επιδρομών άνευ προηγουμένου πραγματοποιεί το Ισραήλ στη Συρία με στόχο φορτηγά, υποδομές και ανθρώπους που εμπλέκονται σε μεταφορές όπλων από το Ιράν σε ομάδες στην περιοχή που συνδέονται με την Τεχεράνη του, αναφέρουν πηγές στο Reuters.

Οι πηγές, συμπεριλαμβανομένου ενός αξιωματικού της συριακής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών και ενός διοικητή στην περιφερειακή συμμαχία που υποστηρίζει τη Δαμασκό, ανέφεραν ότι το Ισραήλ άλλαξε τη στρατηγική του μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο ισραηλινό έδαφος και τις επακόλουθες ισραηλινές εκστρατείες βομβαρδισμών στη Γάζα και τον Λίβανο.

Αν και το Ισραήλ έχει και στο παρελθόν χτυπήσει στόχους που συνδέονται με το Ιράν στη Συρία, συμπεριλαμβανομένων περιοχών όπου δραστηριοποιείται η λιβανέζικη ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ, τώρα εξαπολύει συχνότερες και πιο θανατηφόρες αεροπορικές επιδρομές εναντίον ιρανικών μεταφορών όπλων και συστημάτων αεράμυνας στη Συρία, ανέφεραν οι πηγές.

Ο διοικητής της περιφερειακής συμμαχίας και δύο πηγές ακόμα ανέφεραν ότι το Ισραήλ έχει εγκαταλείψει πλέον τους άρρητους «κανόνες του παιχνιδιού» που χαρακτήριζαν προηγούμενα χτυπήματά του στη Συρία και φαίνεται ότι «δεν είναι πλέον επιφυλακτικό» σχετικά με την πρόκληση σοβαρών απωλειών στη Χεζμπολάχ εκεί.

«Συνήθιζαν να ρίχνουν προειδοποιητικές βολές - χτυπούσαν κοντά στο φορτηγό, οι άνθρωποι έβγαιναν από το φορτηγό και μετά χτυπούσαν το φορτηγό», είπε ο διοικητής, περιγράφοντας τις ισραηλινές επιδρομές σε μεταφορές όπλων που χειριζόταν η Χεζμπολάχ πριν από την 7η Οκτωβρίου.

"Τώρα αυτό τελείωσε. Βομβαρδίζουν τους πάντες απευθείας. Βομβαρδίζουν για να σκοτώσουν".

Η εντατικοποιημένη αεροπορική εκστρατεία έχει σκοτώσει 19 μέλη της Χεζμπολάχ στη Συρία μέσα σε τρεις μήνες -- διπλάσιο και πλέον αριθμό απ΄ό,τι όλο το υπόλοιπο 2023, σύμφωνα με καταμέτρηση του Reuters. Περισσότεροι από 130 μαχητές της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν επίσης από ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον νότιο Λίβανο την ίδια περίοδο.

Ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε σε ερωτήσεις του Reuters σχετικά με την κλιμακούμενη εκστρατεία του. Υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος που μίλησε στους δημοσιογράφους υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε πως η Χεζμπολάχ ξεκίνησε αυτόν τον γύρο των εχθροπραξιών με επιθέσεις στις 8 Οκτωβρίου και πως η στρατηγική του Ισραήλ είναι ανταποδοτική.

Ερωτηθείς τον περασμένο μήνα για ένα φερόμενο ως ισραηλινό πλήγμα στη Συρία, ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού είπε πως οι ισραηλινές δυνάμεις εργάζονται παντού από άκρη σε άκρη στην περιοχή και αναλαμβάνουν "οποιαδήποτε δράση είναι απαραίτητη" προκειμένου να δείξουν την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

Το Ισραήλ άρχισε να πλήττει στόχους που συνδέονται με το Ιράν στη Συρία πριν από χρόνια, όμως πηγές που γνωρίζουν για τα πλήγματα δήλωσαν πως φαίνεται πως απέφευγε να σκοτώσει μέλη της Χεζμπολάχ εφόσον μπορούσε.

Αξιωματικός υπηρεσίας πληροφοριών στην περιοχή δήλωσε πως το Ισραήλ φοβόταν πως ένας υψηλός αριθμός απωλειών θα μπορούσε να προκαλέσει αντίποινα από τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο εναντίον ισραηλινών χωριών από την άλλη πλευρά των συνόρων.

Όμως με τις ανταλλαγές πυρών να σημειώνονται τώρα σε καθημερινή βάση μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, το Ισραήλ είναι διατεθειμένο να είναι "λιγότερο προσεκτικό και λιγότερο συγκρατημένο στο να σκοτώνει τη λιβανέζικη Χεζμπολάχ στη Συρία", πρόσθεσε ο αξιωματικός.

Σε τηλεοπτικό διάγγελμα στις 5 Ιανουαρίου, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Σαγέντ Χασάν Νασράλα δήλωσε πως η οργάνωση έχει χάσει "έναν αριθμό μαχητών σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Συρία σε διάφορα μέρη τους τελευταίους τρεις μήνες".

"Είχαμε μια φόρμουλα πριν από την επιχείρηση Πλημμύρια Άκσα (7 Οκτωβρίου) -- αν σκότωναν έναν από τους αδελφούς μας στη Συρία, θα απαντούσαμε στο μέτωπο του Λιβάνου το οποίο ήταν ήρεμο. Ουσιαστικά, οι όροι αυτής της φόρμουλας έχουν αλλάξει -- γιατί; Επειδή όλο το μέτωπο έχει ανάψει τώρα", είπε.

Πλήγμα με ισραηλινό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) στις 8 Δεκεμβρίου σκότωσε τρεις μαχητές της Χεζμπολάχ που σχεδίαζαν πιθανόν επιχειρήσεις στο βόρειο Ισραήλ, και ένα άλλο πλήγμα στην Κουνέιτρα στη νότια Συρία έθεσε στο στόχαστρο δύο μαχητές της Χεζμπολάχ υπεύθυνους για μεταφορές όπλων, δήλωσε ο διοικητής στον φιλοσυριακό συνασπισμό.

Άλλοι τέσσερις σκοτώθηκαν στα τέλη Δεκεμβρίου σε πλήγμα σε κτίρια και φορτηγά που χρησιμοποιούνταν από συνδεόμενες με το Ιράν παραστρατιωτικές οργανώσεις κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της Συρίας με το Ιράκ.

Οι επιδρομές έπληξαν επίσης τους Φρουρούς της Ιρανικής Επανάστασης στη Συρία. Μία επιδρομή στις αρχές Δεκεμβρίου σκότωσε δύο μέλη των Φρουρών, και άλλη μία στις 25 Δεκεμβρίου σκότωσε έναν υψηλόβαθμο συνεργάτη των Φρουρών που επέβλεπε τον στρατιωτικό συντονισμό της Συρίας με το Ιράν.

"Δεν θα σκοτωνόταν ποτέ πριν από τη νέα πραγματικότητα που τέθηκε σε ισχύ μετά τις 7 Οκτωβρίου", δήλωσε πηγή που γνωρίζει τον τρόπο σκέψης της Χεζμπολάχ και τις επιχειρήσεις στη Συρία.

Απειλή για τον Άσαντ

Άλλες επιδρομες έχουν πλήξει υποδομές στη νότια Συρία: μια βάση αντιαεροπορικής άμυνας επλήγη στις 28 Δεκεμβρίου αφού επλήγη επίσης ένα αντιαεροπορικό αμυντικό σύστημα.

Ο αξιωματικός της συριακής υπηρεσίας πληροφοριών δήλωσε πως οι επιδρομές έπληξαν αμυντικό εξοπλισμό προτού ακόμη οι στρατιώτες να τον εγκαταστήσουν. Τα αεροδρόμια στην πρωτεύουσα της Συρίας Δαμασκό και στο βόρεια πόλη Χαλέπι, τα οποία έχει χρησιμοποιήσει το Ιράν προκειμένου να μεταφέρει όπλα, είναι σχεδόν συνεχώς εκτός λειτουργίας λόγω πληγμάτων.

"Το Ισραήλ λέει στον (Σύρο πρόεδρο Μπασάρ) αλ Άσαντ: επιτρέπετε στους Ιρανούς και στη Χεζμπολάχ να μεταφέρουν όπλα και να οχυρώνονται -- άρα θα διακόψουμε τη γραμμή ζωής σας και θα βρεθείτε στριμωγμένος", είπε η πηγή της περιφερειακής υπηρεσίας πληροφοριών.

Το Ισραήλ έχει πει κατ΄επανάληψη πως δεν επιδιώκει ένα δεύτερο πολεμικό μέτωπο στον Λίβανο ή στη Συρία.

Παρά την εντατικοποίηση, ο συριακός στρατός --που εξαρτάτο σε μεγάλο βαθμό από τη Χεζμπολάχ και το Ιράν ενώ πολεμούσε τους αντάρτες στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου-- δεν έχει ανοίξει το δικό του μέτωπο.

"Δεν θέλουμε να θέσουμε τους εαυτούς μας σε μια κατάσταση αντιπαράθεσης ή ανοικτού πολέμου με το Ισραήλ", δήλωσε ο αξιωματικός της συριακής υπηρεσίας πληροφοριών.

Ο ίδιος ο Άσαντ αποθαρρύνθηκε από το αναλάβει οποιαδήποτε δράση σε υποστήριξη της Χαμάς αφού έλαβε απειλές από το Ισραήλ, δήλωσαν στο Reuters τρεις πηγές με άμεση γνώση της απειλής.

Δύο από τις πηγές δήλωσαν πως οι απειλές για αντίποινα από το Ισραήλ δόθηκαν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αξιωματούχος των ΗΑΕ δήλωσε πως οι ισχυρισμοί αυτοί είναι "αβάσιμοι". Δεν υπήρξε απάντηση από το υπουργείο Πληροφοριών της Συρίας σε αίτημα του Reuters για σχόλια σχετικά με τους ισχυρισμούς.

Η τρίτη πηγή είπε πως το μήνυμα είχε απήχηση στη Χεζμπολάχ.

"Η Χεζμπολάχ έλαβε σοβαρά την απειλή καθώς θα της είχε κοστίσει ό,τι είχε φτιάξει στη Συρία τα τελευταία χρόνια", είπε.

Πηγή: skai.gr

