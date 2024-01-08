Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου δήλωσε σήμερα σε συνέντευξη που παραχώρησε ότι οι τουρκικές αυτοδιοικητικές εκλογές που θα διεξαχθούν τον Μάρτιο θα στείλουν ένα μήνυμα στην κυβέρνηση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την επιθυμία του τουρκικού λαού για «δημοκρατία, δικαιοσύνη και κράτος δικαίου».

Ο 52χρονος Ιμάμογλου, που θα είναι ξανά ο υποψήφιος του αντιπολιτευόμενου Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) στις εκλογές της 31ης Μαρτίου, αναγνώρισε ότι η επανεκλογή του θα είναι πιο δύσκολη από την πρώτη του νίκη το 2019, καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν συμμαχούν αυτή τη φορά ενάντια σε υποψηφίους του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης Κόμματος (AKP) του Ερντογάν.

Εντούτοις, ο Ιμάμογλου - ο οποίος διοικεί την τουρκική μητρόπολη και είναι από τα πιο προβεβλημένα στελέχη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε όλη τη χώρα - τόνισε στο Reuters ότι είναι βέβαιος ότι θα νικήσει τον νέο πολιτικό αντίπαλο, υποψήφιο του ΑΚΡ.

«Θέλουμε να δούμε και να βιώσουμε μια διαδικασία κατά την οποία αυτή η πόλη μπορεί να στείλει τα μηνύματά της στην Τουρκία αναφορικά με τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου», δήλωσε ο Ιμάμογλου.

«Αν συμβεί αυτό, φυσικά, θα σταλούν πολλά μηνύματα στην κυβέρνηση. Ας τους αφήσουμε να ανησυχούν γι' αυτό», είπε.

Η εκλογή Ιμάμογλου στις προηγούμενες αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019 έδωσε τέλος σε 25 χρόνια διακυβέρνησης της Κωνσταντινούπολης από εκλεκτούς του AKP - και από τον ίδιο τον Ερντογάν που ήταν δήμαρχος της πόλης από το 1994 έως το 1998 - και τους ισλαμιστές προκατόχους του.

Τον περασμένο Μάιο, ο Ερντογάν επανεξελέγη πρόεδρος της Τουρκίας, ενώ το AKP και οι σύμμαχοί του κέρδισαν την πλειοψηφία στις κοινοβουλευτικές εκλογές, καταδεικνύοντας την πρόκληση απέναντι στην οποία είναι αντιμέτωπη η αντιπολίτευση στις εκλογές της 31ης Μαρτίου.

Το CHP και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένων των εθνικιστών IYI και του φιλοκουρδικού DEM, δεν συμφώνησαν να κατεβάσουν κοινούς υποψηφίους στις μεγάλες πόλεις, πολλές από τις οποίες κέρδισαν έχοντας συμμαχήσει στις εκλογές του 2019.

«Το γεγονός είναι ότι αυτές θα είναι πιο δύσκολες από τις προηγούμενες εκλογές», είπε ο Ιμάμογλου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.